Ймовірно через влучання блискавки: в Одесі загорівся купол чоловічого монастиря 

Про це повідомляє ГУ ДСНС в Одеській області.

У ДСНС кажуть, що складність гасіння полягала у відсутності шляхів підʼїзду для великогабаритного пожежного транспорту.

"Вогнеборці встановили автоколінчатий підйомник, з якого вдалось швидко ліквідувати пожежу на площі 20 кв. м, та запобігти розповсюдженню вогню на всю будівлю", - йдеться у повідомленні.

Ймовірною причиною пожежі вважають влучання блискавки. Рятувальники також зазначили, що загиблих та постраждалих немає. Від ДСНС залучались 49 вогнеборців.

Фото: ГУ ДСНС в Одеській області

Фото: ГУ ДСНС в Одеській області