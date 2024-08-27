Ймовірно через влучання блискавки: в Одесі загорівся купол чоловічого монастиря
В Одесі у вівторок, 27 серпня, загорівся купол Свято-Іверського чоловічого монастиря. Ймовірною причиною пожежі є влучання блискавки
Про це повідомляє ГУ ДСНС в Одеській області.
У ДСНС кажуть, що складність гасіння полягала у відсутності шляхів підʼїзду для великогабаритного пожежного транспорту.
"Вогнеборці встановили автоколінчатий підйомник, з якого вдалось швидко ліквідувати пожежу на площі 20 кв. м, та запобігти розповсюдженню вогню на всю будівлю", - йдеться у повідомленні.
Ймовірною причиною пожежі вважають влучання блискавки. Рятувальники також зазначили, що загиблих та постраждалих немає. Від ДСНС залучались 49 вогнеборців.
Фото: ГУ ДСНС в Одеській області
Фото: ГУ ДСНС в Одеській області
- Уранці середи, 21 серпня, у Києві біля торговельно-розважального центру Gorodok Gallery, що на проспекті Степана Бандери, виникла пожежа. Рятувальники ліквідували загоряння.
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