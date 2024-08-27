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Ймовірно через влучання блискавки: в Одесі загорівся купол чоловічого монастиря 

Юлія Лаврук
27 серпня, 2024 вiвторок
11:16
Суспільство

В Одесі у вівторок, 27 серпня, загорівся купол Свято-Іверського чоловічого монастиря. Ймовірною причиною пожежі є влучання блискавки

Зміст

Про це повідомляє ГУ ДСНС в Одеській області

У ДСНС кажуть, що складність гасіння полягала у відсутності шляхів підʼїзду для великогабаритного пожежного транспорту.

"Вогнеборці встановили автоколінчатий підйомник, з якого вдалось швидко ліквідувати пожежу на площі 20 кв. м, та запобігти розповсюдженню вогню на всю будівлю", - йдеться у повідомленні.

Ймовірною причиною пожежі вважають влучання блискавки. Рятувальники також зазначили, що загиблих та постраждалих немає. Від ДСНС залучались 49 вогнеборців.

Фото: ГУ ДСНС в Одеській області


Фото: ГУ ДСНС в Одеській області

 
  • Уранці середи, 21 серпня, у Києві біля торговельно-розважального центру Gorodok Gallery, що на проспекті Степана Бандери, виникла пожежа. Рятувальники ліквідували загоряння.
Теги:
Україна
Одеса
ДСНС
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