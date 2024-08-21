Рятувальники ліквідували пожежу в офісній будівлі на проспекті Степана Бандери в Києві
Уранці середи, 21 серпня, у Києві біля торговельно-розважального центру Gorodok Gallery, що на проспекті Степана Бандери, виникла пожежа. Рятувальники ліквідували загоряння
Про це повідомляє ДСНС.
Так, пожежа виникла на проспекті Степана Бандери, що в Оболонському районі столиці. Загоряння сталося на 2 поверсі шестиповерхової офісної будівлі.
"Рятувальники деблокували двох осіб з ліфтової кабіни та вивели їх на свіже повітря. На щастя, люди не постраждали", - йдеться у повідомленні.
Спершу про пожежу повідомило "Суспільне. Київ" із посиланням на ДСНС.
Згідно з повідомленням рятувальників, вогонь спалахнув не в торговельному центрі, а в будівлі поруч. Займання виникло на 2 поверсі будівлі. Орієнтовна площа пожежі - 40 кв. м.
Станом на 08:10 люди не постраждали, причину пожежі з'ясовують.
- У суботу, 17 серпня, на острові Труханів у Дніпровському районі загорілася ділянка трав'яного настилу та дерев. За попередніми даними, площа пожежі становила близько 200 кв.м.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.13 Купівля 41.13Продаж 41.61
- EUR Купівля 45.45Продаж 46.16
- Актуальне
- Важливе