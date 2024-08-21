Рятувальники ліквідували пожежу в офісній будівлі на проспекті Степана Бандери в Києві

Про це повідомляє ДСНС.

Так, пожежа виникла на проспекті Степана Бандери, що в Оболонському районі столиці. Загоряння сталося на 2 поверсі шестиповерхової офісної будівлі.

"Рятувальники деблокували двох осіб з ліфтової кабіни та вивели їх на свіже повітря. На щастя, люди не постраждали", - йдеться у повідомленні.

Спершу про пожежу повідомило "Суспільне. Київ" із посиланням на ДСНС.

Згідно з повідомленням рятувальників, вогонь спалахнув не в торговельному центрі, а в будівлі поруч. Займання виникло на 2 поверсі будівлі. Орієнтовна площа пожежі - 40 кв. м.

Станом на 08:10 люди не постраждали, причину пожежі з'ясовують.