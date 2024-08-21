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Оновлено

Рятувальники ліквідували пожежу в офісній будівлі на проспекті Степана Бандери в Києві

Катерина Єсікова
21 серпня, 2024 середа
09:28
Суспільство Пожежа у Києві

Уранці середи, 21 серпня, у Києві біля торговельно-розважального центру Gorodok Gallery, що на проспекті Степана Бандери, виникла пожежа. Рятувальники ліквідували загоряння

Зміст
  • Пожежа у Києві
  • Пожежа у Києві
  • Пожежа у Києві
  • Пожежа у Києві

Про це повідомляє ДСНС.

Так, пожежа виникла на проспекті Степана Бандери, що в Оболонському районі столиці. Загоряння сталося на 2 поверсі шестиповерхової офісної будівлі. 

"Рятувальники деблокували двох осіб з ліфтової кабіни та вивели їх на свіже повітря. На щастя, люди не постраждали", - йдеться у повідомленні.

Спершу про пожежу повідомило "Суспільне. Київ" із посиланням на ДСНС.

Згідно з повідомленням рятувальників, вогонь спалахнув не в торговельному центрі, а в будівлі поруч. Займання виникло на 2 поверсі будівлі. Орієнтовна площа пожежі - 40 кв. м.

Станом на 08:10 люди не постраждали, причину пожежі з'ясовують.

  • У суботу, 17 серпня, на острові Труханів у Дніпровському районі загорілася ділянка трав'яного настилу та дерев. За попередніми даними, площа пожежі становила близько 200 кв.м.
Теги:
Новини
Україна
ДСНС
новини Києва
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