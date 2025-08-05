На Одещині чоловік застрелив поліцейського під час перевірки документів: стрілка затримали
У вівторок, 5 серпня, в Ізмаїлі на Одещині водій мопеда смертельно ранив поліцейського під час перевірки документів. Чоловіка затримали, йому загрожує довічний термін увʼязнення
Про це повідомляє Національна поліція у facebook.
Близько 18:00 в місті Ізмаїл на Одещині поліцейські зупинили 45-річного водія мопеда для перевірки документів. Чоловік поводився агресивно, дістав зброю і відкрив вогонь у бік правоохоронців.
"У результаті один із правоохоронців отримав поранення. У відповідь поліцейський застосував табельну зброю та поранив нападника. Обох госпіталізували. На жаль, старший лейтенант поліції помер у лікарні", - йдеться у повідомленні.
Нападника із вогнепальними пораненнями затримано і госпіталізовано. Проти нього відкрито кримінальну справу за статтею 348 ККУ (посягання на життя працівника правоохоронного органу), йому загрожує довічний термін увʼязнення.
- 5 серпня у Харкові оголосили підозру та взяли під варту чоловіка, який вистрілив із травматичного пістолета і побив ветерана ЗСУ на протезі.
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