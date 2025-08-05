На Одещині чоловік застрелив поліцейського під час перевірки документів: стрілка затримали

Про це повідомляє Національна поліція у facebook.

Близько 18:00 в місті Ізмаїл на Одещині поліцейські зупинили 45-річного водія мопеда для перевірки документів. Чоловік поводився агресивно, дістав зброю і відкрив вогонь у бік правоохоронців.

"У результаті один із правоохоронців отримав поранення. У відповідь поліцейський застосував табельну зброю та поранив нападника. Обох госпіталізували. На жаль, старший лейтенант поліції помер у лікарні", - йдеться у повідомленні.

Нападника із вогнепальними пораненнями затримано і госпіталізовано. Проти нього відкрито кримінальну справу за статтею 348 ККУ (посягання на життя працівника правоохоронного органу), йому загрожує довічний термін увʼязнення.