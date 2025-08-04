У Харкові оголосили підозру чоловіку, який вистрілив у ветерана ЗСУ на протезі та побив його
У Харкові оголосили підозру 43-річному чоловікові, який напередодні вистрілив з травматичного пістолета у ветерана ЗСУ, який був на протезі, та побив його
Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.
"За процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова 43-річному чоловікові повідомлено про підозру за фактом хуліганства, вчиненого із застосуванням спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого предмета для нанесення тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 296 КК України)", – зазначили в повідомленні.
Наразі визначають запобіжний захід для фігуранта у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.
- У неділю, 3 серпня, у Харкові під час раптового конфлікту чоловік вистрілив з травматичного пістолета у ветерана ЗСУ, який був на протезі, після чого побив його. Правоохоронці вже затримали зловмисника.
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