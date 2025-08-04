У Харкові оголосили підозру чоловіку, який вистрілив у ветерана ЗСУ на протезі та побив його

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова 43-річному чоловікові повідомлено про підозру за фактом хуліганства, вчиненого із застосуванням спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого предмета для нанесення тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 296 КК України)", – зазначили в повідомленні.

Наразі визначають запобіжний захід для фігуранта у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.