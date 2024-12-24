На Полтавщині чоловіка засудили до 3 років ув'язнення за ухилення від мобілізації

Про це повідомили у Полтавському обласний ТЦК та СП, посилаючись на вирок Пирятинського районного суду.

Зазначається, що обвинувачений за викликом прибув до ТЦК 15 травня 2024 року, щоб отримати тимчасове посвідчення військовозобов'язаного. На місці чоловіку видали направлення на ВЛК, яка наступного дня визнала його придатним до військової служби під час загальної мобілізації.



В цей же день, 16 травня, йому вручили бойову повістку з вимогою з'явитися 18 травня о 05:30 до ТЦК для відправлення до військової частини. Крім того, чоловіка попередили про відповідальність у разі ухилення від призову. Проте він не з'явився у визначений час і проігнорував повістку без поважних причин.



Під час судового засідання обвинувачений повністю визнав свою вину. Суд визнав чоловіка винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації та призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.