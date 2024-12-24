Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кримінал На Полтавщині чоловіка засудили до 3 років ув'язнення за ухилення від мобілізації

На Полтавщині чоловіка засудили до 3 років ув'язнення за ухилення від мобілізації

Світлана Кравченко
24 грудня, 2024 вiвторок
10:55
Кримінал суд, суддя

Мешканець Полтавської області отримав вирок за ухилення від мобілізації. Його засудили до трьох років позбавлення волі

Зміст

Про це повідомили у Полтавському обласний ТЦК та СП, посилаючись на вирок Пирятинського районного суду.

Зазначається, що обвинувачений за викликом прибув до ТЦК 15 травня 2024 року, щоб отримати тимчасове посвідчення військовозобов'язаного. На місці чоловіку видали направлення на ВЛК, яка наступного дня визнала його придатним до військової служби під час загальної мобілізації.

В цей же день, 16 травня, йому вручили бойову повістку з вимогою з'явитися 18 травня о 05:30 до ТЦК для відправлення до військової частини. Крім того, чоловіка попередили про відповідальність у разі ухилення від призову. Проте він не з'явився у визначений час і проігнорував повістку без поважних причин.

Під час судового засідання обвинувачений повністю визнав свою вину. Суд визнав чоловіка винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації та призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. 

  • Місяцем раніше жителя Хмельниччини засудили до 6 років в’язниці за ухилення від мобілізації.
Теги:
Новини
військові
Полтавщина
мобілізація
Війна з Росією
ТЦК
Читайте також:
окупанти Маріуполь
Автор Тетяна Нижник
23 грудня, 2024 понедiлок
Ожило чотири полігони, ситуація в Маріуполі нагадує підготовку до Вугледарського наступу, - Андрющенко
путін
Автор Ксенія Золотова
22 грудня, 2024 неділя
Путін погрожує Україні "багатократно більшими руйнуваннями" у відповідь на удар по Казані
Дональд Трамп
Автор Марія Науменко
22 грудня, 2024 неділя
Команда Трампа має намір оголосити про вихід США із ВООЗ "у перший день" після його вступу на посаду президента, - FT
Київ
-0.1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.81
    Купівля 41.81
    Продаж 42.38
  • EUR
    Купівля 43.55
    Продаж 44.29
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
24 грудня
11:31
податки
Через підвищення податків 27% опитаних ФОПів планують закритися найближчим часом, – Опендатабот
11:19
Алек Болдвін
Убивство українки Гатчінс: прокуратура припинила кримінальну справу Алека Болдвіна
11:18
Дональд Трамп
Ford, OpenAI, Meta та Amazon пожертвували по $1 млн до інавгураційного фонду Трампа
11:11
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Вимога Трампа збільшити витрати на оборону до 5% для країн НАТО відповідає поточним потребам, - Згурець
11:02
Огляд
світ, міжнародний огляд
Зеленський звинуватив Фіцо у допомозі Путіну послабити Європу, а на війні в Україні загинули чи були поранені понад 1000 військових КНДР. Акценти світових ЗМІ 24 грудня
11:00
електроенергія
Споживання електроенергії залишається високим: ситуація в енергосистемі 24 грудня
10:49
Віктор Орбан
"Війна закінчиться у 2025 році": Орбан заявив про два варіанти завершення війни в Україні
10:44
На фото біженці з України
Київ вимагає припинення допомоги українським біженцям від ЄС, — El Pais
10:44
Молодь з військової школи чекає на початок 21-го Параду Незалежності. Гданьсь
У школах Польщі запровадили уроки зі стрільби та медицини на тлі загроз з боку РФ
10:40
Бійці ССО оприлюднили нотатки одного з вбитих солдатів КНДР на Курщині
10:35
В окупованому Бердянську вранці підірвали автівку: вона могла належати "голові ради" міста
10:33
Джозеф Байден, саміт НАТО
Байден засудженим до смертної кари пом'якшив вироки: республіканці розкритикували рішення
10:30
Партнерський матеріал
"Разом навчаємося і зростаємо": представники ЄС відвідали заклади освіти на Полтавщині
10:27
Ексклюзив
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
На Лимано-Куп'янському напрямку РФ збільшує кількість військових через великі втрати, - офіцер бригади "Рубіж" Черняк
10:24
ппо
Сили ППО за добу знищили 36 російських дронів, 23 - не досягли цілей
10:21
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 24 грудня: скільки коштують долар та євро в обмінниках
10:02
Джо Байден
Байден підписав оборонний бюджет США на 2025 рік
10:02
OPINION
блог Ігор Семиволос
Росія та Іран готують ядерну угоду
09:58
У сирійському Сукайлабія невідомі підпалили головну ялинку міста: люди вийшли на протести
09:47
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росія атакує Україну дронами: на Київщині та Хмельниччині лунали вибухи
09:41
Apple презентує нові MacBook Air, iPhone та iPad на початку 2025 року, – Bloomberg
09:34
електроенергія
Молдова отримала дозвіл на імпорт електроенергії з ЄС за квотою України
09:21
Ілюстративне фото
У Туреччині стався вибух на заводі з виробництва вибухівок: 12 загиблих, є постраждалі
09:17
WhatsApp
У Росії планують заблокувати WhatsApp через "відсутність контакту" із силовиками
09:00
PR
Новий рік — новий простір: обираємо меблі та аксесуари для робочого столу
08:58
Крістофер Нолан
Universal Pictures розкрила подробиці про новий фільм Нолана
08:32
Ursa Major
На російському судні в Середземному морі стався вибух: двоє членів екіпажу зникли безвісти
08:30
Протикорабельні ракети "Harpoon"
США збільшать обсяг виробництва ракет: частину з них нададуть Україні
08:22
Донецька область, стела
На Донеччині за добу через атаки РФ загинула людина, двоє отримали поранення
08:10
Оновлено
ЗСУ
За добу на фронті сталося 252 боєзіткнення: найбільше окупанти атакують на Времівському і Курахівському напрямках
08:07
Сирія
Сили США завдали авіаудару по об'єкту ІДІЛ у Сирії: є загиблі бойовики
08:02
OPINION
Що здобула і що втратила Росія за десять років війни
07:53
Азовське море
Витік нафти з російських танкерів у Керченській протоці може досягнути Азовського моря, - Міндовкілля
07:35
Інфографіка
БМП. вбиті росіяни
Сили оборони за час російського вторгнення ліквідували понад 777 тис. окупантів
07:34
Ізраїль, ЦАХАЛ
ЦАХАЛ заявив про ліквідацію керівника управління безпеки ХАМАСу
07:24
Південна Корея
У Південній Кореї опозиція пригрозила імпічментом тимчасовому президенту
07:08
побиття
У Вінницькому ліцеї батько учениці напав на викладача: реакція освітньої омбудсменки
06:42
Путін
Путін, імовірно, міг дати вказівку не захоплювати Покровськ, а зосередитися на просуванні відкритими територіями, - ISW
06:23
Оновлено
корабель рф
У Чорному й Азовському морях ракетоносії РФ відсутні
06:19
Вулкан. Ілюстративне фото
На Гавайських островах почав вивергатися один з найактивніших вулканів у світі
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV