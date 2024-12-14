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На Полтавщині підлітки в підвалі побили хлопця: поліція розпочала кримінальне провадження

Юлія Лаврук
14 грудня, 2024 субота
14:46
Кримінал

У місті Горішні Плавні на Полтавщині група підлітків побила хлопця в підвалі одного з житлових будинків. Поліція встановила причетних та розпочала кримінальне провадження

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Про це повідомляє поліція Полтавщини.

Мати потерпілого звернулась до правоохоронців через те, що група підлітків у підвалі будинку завдала тілесних ушкоджень її неповнолітньому синові.

Працівники поліції почали розслідувати справу та встановили причетних до правопорушення осіб. Ними виявилися місцеві неповнолітні.

За даним фактом правоохоронців розслідують кримінальне провадження, відкрите за частиною 2 статті 296 (хуліганство, вчинене групою осіб) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк до 4 років.

Зазначимо, що в п'ятницю, 13 грудня, в соцмережах поширили відео, на якому група підлітків оточила хлопця, після чого всі по черзі почали бити його по обличчю.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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Теги:
Відео
Новини
Україна
Полтавщина
поліція
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