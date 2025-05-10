МВС відсторонило 6 високопосадовців Нацгвардії: перед цим ЗМІ повідомляли про обшуки у їхніх помешканнях

Про це повідомили у МВС.

"6 посадовців керівної ланки напрямку матеріально-технічного забезпечення Головного управління Національної гвардії відсторонені від посад", - йдеться у повідомленні.

Наразі Міністерство призначило службове розслідування, надається повне сприяння слідству.

Раніше ZN.UA з посиланням на джерела в правоохоронних органах інформувало, що детективи НАБУ проводять обшуки в рамках справи відкритої за трьома статтями Кримінального кодексу України:

привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем;

легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом;

прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Так, НАБУ прийшло з обшуками додому до командувача Нацгвардії бригадного генерала Олександра Півненка, директора Департаменту логістики ГУ НГУ полковника Сергія Гриценка, директора Департаменту логістики ГУ НГУ полковника Миколи Модлінського, заступника директора Департаменту логістики – начальника управління автомобільної та бронетанкової техніки ГУ НГУ полковника Олександра Калатинця, начальника управління розквартирування і капбудівництва полковника Дениса Ганаза, начальника Центральної бази виробничо-технологічної комплектації НГУ (м. Київ) полковника Володимира Федоровського.

Обшуки також відбуваються у службових приміщеннях Центральної бази забезпечення Головного управління Нацгвардії.

За даними слідства, командувач Нацгвардії, змовившись з іншими посадовцями, міг отримати хабар у розмірі 190 млн грн. Підозрювані могли отримати кошти за сприяння укладання договорів та визнання переможцями конкретних підприємців під час закупівлі товарів робіт та послуг, замовником яких була Центральна база виробничо-технологічної комплектації Нацгвардії. Мова йде про отримання автівки Toyota RAV-4 2023 року та нежитлове приміщення у понад 70 квадратних метрів в Києві.

Крім того, обшуки у Гриценка, Калатинця, а також заступника командувача НГУ бригадного генерала Олександра Білоуса, відбуваються у рамках ще однієї справи, відкритої за ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 209 ККУ.

У цьому випадку слідство отримало інформацію, що вказані посадовці можливо змовились із ТОВ "БП ЕКСІМ СВІТОВА ОБОРОНА" та розтратили 199 млн грн грошей Нацгвардії. Зокрема, за даними слідства, фігурантів підозрюють у закупівлі за завищеними цінами гусеничних бронетранспортерів серії FV.