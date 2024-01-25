Начальника окупаційної поліції Бердянська засудили до 15 років тюрми

Про це повідомила пресслужба Запорізької обласної прокуратури.

"Його засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавлено права обіймати певні посади в органах влади строком на 15 років", - йдеться у повідомленні.

Прокурори в суді довели, що мешканець Донецької області у квітні 2022 року, підтримуючи агресію Росії на території України, добровільно погодився на пропозицію окупантів та був призначений начальником так званої "народної міліції" міста Бердянськ Запорізької області.

"Перебуваючи на керівній посаді у незаконно створеному правоохоронному органі, він організовував та безпосередньо брав участь у примусових співбесідах із діючими працівниками Бердянського районного відділу поліції. Погрожуючи їм та членам їх родин насильством, схиляв до державної зради та здійснення колабораційної діяльності тощо", - зазначають у прокуратурі.

19 жовтня 2022 року Указом Президента України обвинувачений потратив до санкційного списку РНБО.

Фото: Запорізька обласна прокуратура

22 січня повідомлялося, що Служба безпеки України затримала чотирьох проросійських інтернет-агітаторів, які героїзували атаки РФ на цивільну інфраструктуру України та дискредитували командування Сил оборони.

24 січня стало відомо, що контррозвідка Служби безпеки України викрила агента ФСБ, який готував серію ракетно-артилерійських ударів по позиціях Сил оборони у Донецькій області.

25 січня стало відомо, що Служба безпеки України затримала хакера, який готував кібератаки на українські урядові сайти та наводив російські ракети на Харків.

: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.