Начальника окупаційної поліції Бердянська засудили до 15 років тюрми
Керівника окупаційного псевдоправоохоронного органу Бердянська, який добровільно погодився на цю посаду, засудили до 15 років за колабораційну діяльність
Про це повідомила пресслужба Запорізької обласної прокуратури.
"Його засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавлено права обіймати певні посади в органах влади строком на 15 років", - йдеться у повідомленні.
Прокурори в суді довели, що мешканець Донецької області у квітні 2022 року, підтримуючи агресію Росії на території України, добровільно погодився на пропозицію окупантів та був призначений начальником так званої "народної міліції" міста Бердянськ Запорізької області.
"Перебуваючи на керівній посаді у незаконно створеному правоохоронному органі, він організовував та безпосередньо брав участь у примусових співбесідах із діючими працівниками Бердянського районного відділу поліції. Погрожуючи їм та членам їх родин насильством, схиляв до державної зради та здійснення колабораційної діяльності тощо", - зазначають у прокуратурі.
19 жовтня 2022 року Указом Президента України обвинувачений потратив до санкційного списку РНБО.
Фото: Запорізька обласна прокуратураПримітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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