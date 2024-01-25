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Головна Кримінал Начальника окупаційної поліції Бердянська засудили до 15 років тюрми

Начальника окупаційної поліції Бердянська засудили до 15 років тюрми

25 січня, 2024 четвер
13:26
Кримінал

Керівника окупаційного псевдоправоохоронного органу Бердянська, який добровільно погодився на цю посаду, засудили до 15 років за колабораційну діяльність

Про це повідомила пресслужба Запорізької обласної прокуратури.

"Його засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавлено права обіймати певні посади в органах влади строком на 15 років", - йдеться у повідомленні.

Прокурори в суді довели, що мешканець Донецької області у квітні 2022 року, підтримуючи агресію Росії на території України, добровільно погодився на пропозицію окупантів та був призначений  начальником так званої "народної  міліції" міста Бердянськ Запорізької області.  

"Перебуваючи на керівній посаді у незаконно створеному правоохоронному органі, він організовував та безпосередньо брав участь у примусових співбесідах із діючими працівниками Бердянського районного відділу поліції. Погрожуючи їм та членам їх родин насильством, схиляв до державної зради та  здійснення колабораційної діяльності тощо", - зазначають у прокуратурі.

 19 жовтня 2022 року Указом Президента України обвинувачений потратив до санкційного списку РНБО.

Фото: Запорізька обласна прокуратура

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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Теги:
Суспільство
Україна
Бердянськ
Війна з Росією
окуповані території
окупанти
Запорізька область
колаборанти
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