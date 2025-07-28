Намагалися налагодити нелегальний продаж трофейної зброї: СБУ затримала 15 ділків у п'яти регіонах
Служба безпеки та Національна поліція затримали 15 людей у різних регіонах України, які намагалися налагодити нелегальний продаж трофейної зброї та боєприпасів
Про це інформує пресцентр СБУ.
Зазначається, що у ділків вилучили арсенали російських гранатометів, снайперських гвинтівок, автоматів та 9 кг вибухівки.
Так, у Києві викрили трьох "колекціонерів" зброї, які вивозили озброєння з місць колишніх боїв у фронтових районах для продажу в столиці. Під час пошуку клієнтів вони ховали засоби ураження, зокрема автомати Калашникова у своїх квартирах та спеціально орендованому гаражному боксі.
У Чернівцях затримано ще трьох учасників організованого злочинного угруповання, які намагалися продати ручний протитанковий гранатомет і 35 тротилових шашок з підривниками та електродетонаторами.
Також на Херсонщині викрили жителя Бериславського району, раніше судимого за крадіжки й наркоторгівлю, який згодом перекваліфікувався на підпільного торгівця зброєю. За матеріалами справи, він облаштував у підвалі свого будинку схрон, в якому зберігав бойові гранати й протитанкові міни для подальшого збуту.
На Прикарпатті затримано ділків з Коломийського та Косівського районів області, які підшукували кримінальників, щоб реалізувати їм три десятки осколкових гранат.
Крім того, у Чернігові правоохоронці викрили ще пʼятьох ділків. Серед них – 38-річний місцевий кримінальник, який уже відбував тюремні строки за крадіжки та наркоторгівлю і знаходився в СІЗО за новими епізодами злочинів.
Перебуваючи під арештом, рецидивіст залучив спільників «на волі» для продажу зброї, яку вони вивозили з районів колишніх боєзіткнень, а потім ховали у схрони під час пошуку покупців.
Наразі всім затриманим повідомлено про підозру у незаконному поводженні зі зброєю та боєприпасами або вибуховими речовинами. Їм загрожує до 7 років позбавлення волі.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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