Намагалися налагодити нелегальний продаж трофейної зброї: СБУ затримала 15 ділків у п'яти регіонах

Про це інформує пресцентр СБУ.

Зазначається, що у ділків вилучили арсенали російських гранатометів, снайперських гвинтівок, автоматів та 9 кг вибухівки.

Так, у Києві викрили трьох "колекціонерів" зброї, які вивозили озброєння з місць колишніх боїв у фронтових районах для продажу в столиці. Під час пошуку клієнтів вони ховали засоби ураження, зокрема автомати Калашникова у своїх квартирах та спеціально орендованому гаражному боксі.

У Чернівцях затримано ще трьох учасників організованого злочинного угруповання, які намагалися продати ручний протитанковий гранатомет і 35 тротилових шашок з підривниками та електродетонаторами.

Також на Херсонщині викрили жителя Бериславського району, раніше судимого за крадіжки й наркоторгівлю, який згодом перекваліфікувався на підпільного торгівця зброєю. За матеріалами справи, він облаштував у підвалі свого будинку схрон, в якому зберігав бойові гранати й протитанкові міни для подальшого збуту.

На Прикарпатті затримано ділків з Коломийського та Косівського районів області, які підшукували кримінальників, щоб реалізувати їм три десятки осколкових гранат.

Крім того, у Чернігові правоохоронці викрили ще пʼятьох ділків. Серед них – 38-річний місцевий кримінальник, який уже відбував тюремні строки за крадіжки та наркоторгівлю і знаходився в СІЗО за новими епізодами злочинів.

Перебуваючи під арештом, рецидивіст залучив спільників «на волі» для продажу зброї, яку вони вивозили з районів колишніх боєзіткнень, а потім ховали у схрони під час пошуку покупців.

Наразі всім затриманим повідомлено про підозру у незаконному поводженні зі зброєю та боєприпасами або вибуховими речовинами. Їм загрожує до 7 років позбавлення волі.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.