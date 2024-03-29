Намагалися прорвати оборону ЗСУ в районі Роботиного: чотирьох колаборантів засуджено на 15 років
Чотири зловмисники, які воювали проти ЗСУ на східному й південному фронтах та намагалися у лавах окупантів прорвати українську оборону в районі Роботиного на Запоріжжі, отримали 15 років за ґратами
Про це повідомляє Служба безпеки України.
Колаборанти були у складі угруповань Південного військового округу Збройних сил Росії.
Двоє чоловіків є мешканцями тимчасово окупованих Донецької та Луганської областей, які за власним бажанням мобілізувалися до складу військ РФ на початку повномасштабного вторгнення. Від ворога колаборанти отримали автоматичну зброю з боєприпасами, їх призначили стрільцями. У СБУ додають, одного із засуджених відправили на Харківський напрямок, а іншого - під Маріуполь.
Інші зловмисники є мешканцями тимчасово окупованого Криму, які приєдналися до військ окупантів восени 2022 року.
"Спочатку їх перекинули до Бердянська для облаштування російських укріпрайонів та блокпостів. Згодом обох зрадників відправили в район Роботиного для штурму оборонних позицій ЗСУ", - йдеться в повідомленні.
У Службі безпеки додають, що колаборанти в лавах окупантів були залучені до "м’ясних штурмів" передових позицій українських Збройних сил на східному та південному фронтах.
"Насамперед мова йде про неодноразові спроби окупантів "прорвати" оборону українських захисників у районі Роботиного на Запоріжжі", - підкреслюють у повідомленні.
Чотирьох чоловіків було взято в полон під час боїв.
"На підставі зібраних доказів суд визнав двох бойовиків винними за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації); ч. 2 ст. 260 (участь у непередбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях). Злочинні дії ще двох зловмисників кваліфіковано за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада); ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність)", - резюмують у СБУ.
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