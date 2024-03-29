Наводила авіабомби на Сумщину: СБУ затримала пособницю окупантів
СБУ затримала мешканку Сумщини, яка готувала серію повітряних ударів по регіону, у тому числі із застосуванням керованих авіабомб. Їй загрожує довічне
Про це повідомила пресслужба СБУ.
"Основними цілями ворога були оборонні позиції ЗСУ у 5-кілометровій зоні поблизу державного кордону України. Щоб виконати завдання, фігурантка мала вистежити локації українських військ, позначити їхні координати на карті й направити відповідний звіт окупантам", - ідеться у повідомленні.
Аби виявити опорні укріпрайони та встановити розташування підрозділів Сил оборони, жінка під виглядом пересічної громадянки обходила прикордонну місцевість і фіксувала все на камеру. Агентку ФСБ впіймали під час чергової розвідувальної вилазки.
Слідство встановило, що зловмисниця – ідеологічна прихильниця рашизму, яка після повномасштабного вторгнення РФ поширювала ворожі наративи в соцмережах. Таким чином вона потрапила в поле зору ФСБ, яка дистанційно завербувала жінку.
"Спочатку зрадниця шпигувала для окупантів у прикордонному районі, де вона проживала. Але після його обстрілу рашистами жінку разом з її односельцями евакуювали до іншого населеного пункту Сумщини. Там вона оформилась як переселенка і планувала за завданням ФСБ надалі збирати розвіддані про Сили оборони", - розповіли в СБУ.
Їй оголосили підозру в держзраді.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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