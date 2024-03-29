Наводила авіабомби на Сумщину: СБУ затримала пособницю окупантів

Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Основними цілями ворога були оборонні позиції ЗСУ у 5-кілометровій зоні поблизу державного кордону України. Щоб виконати завдання, фігурантка мала вистежити локації українських військ, позначити їхні координати на карті й направити відповідний звіт окупантам", - ідеться у повідомленні.

Аби виявити опорні укріпрайони та встановити розташування підрозділів Сил оборони, жінка під виглядом пересічної громадянки обходила прикордонну місцевість і фіксувала все на камеру. Агентку ФСБ впіймали під час чергової розвідувальної вилазки.

Слідство встановило, що зловмисниця – ідеологічна прихильниця рашизму, яка після повномасштабного вторгнення РФ поширювала ворожі наративи в соцмережах. Таким чином вона потрапила в поле зору ФСБ, яка дистанційно завербувала жінку.

"Спочатку зрадниця шпигувала для окупантів у прикордонному районі, де вона проживала. Але після його обстрілу рашистами жінку разом з її односельцями евакуювали до іншого населеного пункту Сумщини. Там вона оформилась як переселенка і планувала за завданням ФСБ надалі збирати розвіддані про Сили оборони", - розповіли в СБУ.

Їй оголосили підозру в держзраді.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.