Намагався скоригувати удар по ТЕС та військовому шпиталю у Дніпрі: СБУ затримала підозрюваного

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що підозрюваним виявився 22-річний місцевий житель Дніпра, якого в лютому 2024 року дистанційно завербував кадровий співробітник російської спецслужби, помітивши активного користувача російських Telegram-каналів з пошуку швидкого заробітку.

Підозрюваний хотів установити орієнтовну кількість українських захисників, які перебували на стаціонарному лікуванні у військовому шпиталі. Також він стежив за медичним транспортом, що прибував на територію медзакладу.

Ще однією потенційною ціллю ворога була місцева теплова електростанція, яка забезпечує електрикою значну частину Дніпра. За вказівкою ФСБ чоловік знімав на власний телефон периметр ТЕС та прилеглу територію.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.