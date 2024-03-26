На Полтавщині затримали двох агентів ФСБ, які планували підірвати залізницю

Про це інформує СБУ.

Як встановило слідство, ворог завербував жителів Київської та Харківської областей. Російський куратор, кадровий співробітник 5-ї служби ФСБ, поставив перед ними завдання вчинити диверсію на залізниці у період масованих повітряних атак на об’єкти критичної інфраструктури України 21-22 березня цього року. Це було необхідно для порушення логістичних шляхів постачання зброї, боєприпасів та пального для ЗСУ.

Чоловіків затримали при спробі підірвати ділянку залізничної лінії, яка сполучає центральні та східні регіони України.

"Для вчинення диверсії вони заклали саморобний вибуховий пристрій поблизу колії та системи електроживлення рухомого складу. Надалі зловмисники планували привести вибухівку в дію за допомогою пульта дистанційного керування. Але фігуранти не встигли цього зробити, оскільки були затримані співробітниками СБУ прямо на місці події", - йдеться у повідомленні.

Чоловікам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Наразі вони перебувають під вартою і їм загрожує довічне ув’язнення.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.