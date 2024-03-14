Планував підірвати залізницю на Харківщині: СБУ затримала російського диверсанта

Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

Ворожим агентом виявився місцевий житель, який працював на Головне управління генштабу Збройних сил Росії (відоме як ГРУ).

Для вчинення серії вибухів він планував використати саморобний вибуховий пристрій. Інструкцію для його виготовлення в "домашніх" умовах затриманий дистанційно отримав від воєнної розвідки РФ.

Завдяки диверсії окупанти сподівались порушити логістику постачання пального та боєприпасів для Сил оборони на Лиманському напрямку.

"Служба безпеки завчасно викрила ворожого поплічника, встановила особи його російських «кураторів» та їхні злочинні наміри.Далі співробітники СБУ покроково задокументували розвідувально-підривну діяльність диверсанта і затримали його на етапі підготовки вибухів", - йдеться у повідомленні.

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Під час розсліування виявили, що зловмисник також збирав інформацію про місця базування підрозділів ЗСУ в Харкові та Павлограді Дніпропетровської області.

Для цього він об’їжджав місцевість обох регіонів у темний час доби та приховано фіксував локації українських військ.

За даними слідства, диверсант дистанційно координував свої дії зі знайомим - представником агентурного апарату російського ГРУ, який перебуває у РФ. Для комунікації вони використовували анонімні чати у месенджерах.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану).