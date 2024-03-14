Низка державних інституцій пройшли суттєві трансформації, і серед них — Служба безпеки України. Якщо до 24 лютого 2022 року СБУ часто піддавали критиці, то сьогодні баланс довіри/недовіри дозволяє спецслужбі бути серед лідерів.

Що спричинило ці зміни? Відповідь буде багатошаровою.

Головний фактор — участь спецпризначенців СБУ у бойових діях, часто на найгарячіших ділянках фронту, причому участь ефективна та результативна.

До речі, застосування морських дронів — це новація СБУ під керівництвом Василя Малюка, яка демонструє, що Керченському мосту залишилося недовго.

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Суттєво побільшало роботи у контррозвідників, адже їм доводиться викривати нову агентуру Кремля та викорчовувати агентурні гнізда, які закладалися завчасно. Російські спецслужби, попри домовленості, досягнуті у 90-х роках XX століття, працювали у пострадянських республіках інтенсивно, і Україна традиційно була у центрі їхньої уваги.

Особлива увага приділяється "агентам в рясах", яких рясно уродила РПЦ на українській землі. Численні підозри, судові вироки, навіть обмін зрадників на наших полонених — все це елементи роботи СБУ.

Один гучний, але не надто публічний компонент у роботу українських спецслужб додало вторгнення Росії. Це ліквідація колаборантів та зрадників на окупованих територіях. Десятки тих, хто продався за російські рублі, назавжди втратили бажання служити Кремлю.

Системна робота стала основою зростання довіри до СБУ, яка сьогодні заслужено виглядає лідером серед правоохоронних органів. Чи стала СБУ ідеальною? Очевидно, що ні, проте її ефективність та бойовитість суттєво виросли.

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Про автора. Євген Магда, політолог

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