Житель Покровська, який зливав позиції ЗСУ під Авдіївкою, отримав 12 років тюрми
За матеріалами СБУ тюремний строк отримав російський інформатор із Покровська, який зливав ворогу артпозиції Сил оборони під Авдіївкою
Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.
Засудженим є безробітний мешканець Покровська, якого воєнна розвідка РФ дистанційно залучила до співпраці навесні 2023 року.
У поле зору ворога він потрапив через свою антиукраїнську активність у забороненій соцмережі "Однокласники".
У зоні його особливої уваги була можлива дислокація реактивної та ствольної артилерії ЗСУ в районі Авдіївки.
За його наведенням росіяни планували здійснити ракетно-дронову атаку по бойових позиціях українських військ.
"Співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали зловмисника влітку 2023 року, коли він проводив дорозвідку поблизу об’єкта Сил оборони. Завдяки оперативному реагуванню української спецслужби вдалося своєчасно убезпечити підрозділи ЗСУ і тим самим зірвати плани агресора щодо їх вогневого ураження", - йдеться у повідомленні.
Ворожий інформатор пішов на співпрацю зі слідством, тож отримав 12 років тюрми.
Суд визнав його винним за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (надання збройним формуванням держави-агресора допомоги у веденні бойових дій проти ЗСУ).
- 12 березня стало відомо, що 15 років тюрми отримав учасник агентурної мережі ФСБ, яка була знешкоджена у вересні 2022 року, вони збирали розвіддані про ЗСУ та критичну інфраструктуру на Київщині.
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