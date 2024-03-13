Житель Покровська, який зливав позиції ЗСУ під Авдіївкою, отримав 12 років тюрми

Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

Засудженим є безробітний мешканець Покровська, якого воєнна розвідка РФ дистанційно залучила до співпраці навесні 2023 року.

У поле зору ворога він потрапив через свою антиукраїнську активність у забороненій соцмережі "Однокласники".

У зоні його особливої уваги була можлива дислокація реактивної та ствольної артилерії ЗСУ в районі Авдіївки.

За його наведенням росіяни планували здійснити ракетно-дронову атаку по бойових позиціях українських військ.

"Співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали зловмисника влітку 2023 року, коли він проводив дорозвідку поблизу об’єкта Сил оборони. Завдяки оперативному реагуванню української спецслужби вдалося своєчасно убезпечити підрозділи ЗСУ і тим самим зірвати плани агресора щодо їх вогневого ураження", - йдеться у повідомленні.

Ворожий інформатор пішов на співпрацю зі слідством, тож отримав 12 років тюрми.

Суд визнав його винним за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (надання збройним формуванням держави-агресора допомоги у веденні бойових дій проти ЗСУ).