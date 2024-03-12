Російський агент, який шпигував за будівлями СБУ та ЗСУ, отримав 15 років тюрми

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Тоді затримали всіх чотирьох учасників ворожої групи. Наразі за матеріалами СБУ суд призначив одному із агентів 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Зловмисник приховано фотографував будівлі Служби безпеки та ЗСУ та фіксував номери службового транспорту на паркінгах оборонних відомств.

Також він передавав ворогу координати ключових теплогенеруючих підприємств, які забезпечують опаленням цивільні приміщення.

"За кожне виконане завдання агент ФСБ отримував від свого російського куратора до 10 тис. грн. Кошти надходили на криптовалютні гаманці та банківські картки, оформлені на підставних осіб. Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для здійснення серії прицільних ракетних ударів по Києву", - йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ затримали зловмисника під час відпрацювання ним ворожого розвідзавдання.

За даними слідства, це 32-річний продавець "вуличної їжі", який після окупації Херсона переїхав до столиці.

У поле зору російської спецслужби він потрапив через російський Телеграм-канал, де намагався знайти додатковий заробіток. Таким чином у серпні 2022 року на чоловіка дистанційно вийшов кадровий співробітник управління ФСБ по Ростовській області, який згодом завербував його.

Суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Двоє його спільників уже відбувають покарання за ґратами. Щодо четвертого учасника агентурної групи ФСБ - обвинувальний акт скеровано до суду.