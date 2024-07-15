Намагався виявити позиції ППО для нових ударів РФ: СБУ в Одесі затримала агента ФСБ

Про це інформує пресцентр СБУ.

Зазначається, що серед пріоритетних цілей ворога були бойові позиції систем ППО, які обороняють повітряний простір обласного центру. Тож, аби виявити геолокації українських військ, фігурант на власному авто об’їжджав місто та його околиці, де приховано фотографував потрібні йому об’єкти.

Отримані відомості він передавав своєму куратору з РФ через анонімний чат у месенджері.

У разі захоплення Одеси ворожий чоловік сподівався за протекції російської спецслужби очолити "будівельне управління" місцевої окупаційної адміністрації РФ.

Співробітники СБУ затримали зловмисника на гарячому, коли той перебував поблизу військового об’єкта, де намагався відзняти його периметр.

За даними слідства, фігурантом виявився 55-річний мешканець прибережного селища в Одеському районі, який періодично публікував свої прокремлівські коментарі на російських тг-каналах. Через це чоловік потрапив до уваги ФСБ, яка у червні цього року дистанційно завербувала його.

Під час обшуку у домі затриманого виявили два мобільні телефони, які він використовував для комунікації з ФСБ.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Наразі чоловік перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.