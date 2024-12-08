Нападали на правоохоронців і кидали димові гранати: у Києві невідомі зірвали захід "КиївПрайд"

Про це йдеться в stories на Instagram-сторінці "КиївПрайд".

За інформацією "КиївПрайд", напад відбувся на території простору Office Repair Together. Спершу організатори заявили про скасування події та закликали людей не наближатися до цього місця.

Пізніше з'ясувалося, що нападники нібито нападали на правоохоронців, намагаючись прорвати обмежувальний кордон, і кидали димові гранати.

На опублікованих відео видно не лише поліцейських, а й людей із прапорами, які брали участь у конфлікті.

"КиївПрайд" засудив дії нападників, назвавши їх не лише незаконними, а й антиукраїнськими, та анонсував підготовку офіційної заяви з цього приводу. Усі учасники лекторію були евакуйовані.

У київській поліції підтвердили інформацію про сутички, зазначивши, що правоохоронці вжили заходів для припинення правопорушень. За словами начальника відділу комунікацій поліції Києва Дмитра Грищенка, захід наразі завершено, і його учасники розійшлися.