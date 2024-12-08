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Нападали на правоохоронців і кидали димові гранати: у Києві невідомі зірвали захід "КиївПрайд"

Марія Науменко
8 грудня, 2024 неділя
18:07
Кримінал Київпрайд, ЛГБТ-хода

У неділю, 8 грудня, невідомі напали на місце проведення лекторію про ЛГБТ+, організованого ГО "КиївПрайд", унаслідок чого захід було скасовано

Зміст

Про це йдеться в stories на Instagram-сторінці "КиївПрайд".

За інформацією "КиївПрайд", напад відбувся на території простору Office Repair Together. Спершу організатори заявили про скасування події та закликали людей не наближатися до цього місця. 

Пізніше з'ясувалося, що нападники нібито нападали на правоохоронців, намагаючись прорвати обмежувальний кордон, і кидали димові гранати.

На опублікованих відео видно не лише поліцейських, а й людей із прапорами, які брали участь у конфлікті.

"КиївПрайд" засудив дії нападників, назвавши їх не лише незаконними, а й антиукраїнськими, та анонсував підготовку офіційної заяви з цього приводу. Усі учасники лекторію були евакуйовані.

У київській поліції підтвердили інформацію про сутички, зазначивши, що правоохоронці вжили заходів для припинення правопорушень. За словами начальника відділу комунікацій поліції Києва Дмитра Грищенка, захід наразі завершено, і його учасники розійшлися.

  • Громадська організація "КиївПрайд" заявила, що 8 червня під час підготовки вечірки до місця проведення події прибули представники ТЦК і намагалися забрати чоловіків без необхідних документів на проходження ВЛК.
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
новини Києва
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