КиївПрайд каже, що до них прийшов ТЦК: чоловіків без документів організатори не відпустили

Про це повідомляє пресслужба KyivPride.

Підготовка вечірки Рейвах Прайд ГО "UkrainePride" проходила в артцентрі Closer, куди, за словами організаторів, прибули представники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) Подільського району Києва.

"Вони перевіряли документи в усіх присутніх та намагалися забрати чоловіків, які не мали необхідних документів, на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК)", - заявили в організації.

Також зазначається, що UKRAINEPRIDE не скасовує захід та буде проводити Рейвах Прайд "у напружених умовах, що склалися".

Також 9 червня на цій же локації KyivPride проводитиме благодійний фестиваль. Організатори попереджають, що дана ситуація може повторитися. За їхніми словами, вони повністю усвідомлюють важливість мобілізації та проведення необхідних заходів для її забезпечення.

"Водночас ми маємо інформацію, що серед усіх масових культурних та освітніх заходів, які сьогодні проводяться у Києві, представники ТЦК обрали для перевірки лише ЛГБТК+ подію. Ми розцінюємо дані дії як цілеспрямований тиск на прайд-рух в Україні", - зауважили організатори.

Вони наголосили, що обидві події, які проводяться 8-9 червня організаціями UkrainePride та KyivPride, є благодійними та орієнтовані на підтримку ЗСУ. У пресслужбі кажуть, що збирають кошти для фондів та організацій, які допомагають військовим на Бахмутському, Куп’янському, Харківському, Донецькому та Сумському напрямках.

"У лавах Збройних Сил України воює багато ЛГБТК+ людей і наголошуємо, що ми повністю підтримуємо наше військо та владу в усіх необхідних діях для досягнення перемоги. Наша позиція тут однозначна і не може мати жодних інших трактувань. Проте зараз ми спостерігаємо ситуацію, яка викликає питання щодо забезпечення рівності та додержання прав людини навіть у цей складний воєнний час. UkrainePride та KyivPride проводитимуть свої заходи, попри складні умови, усвідомлюючи, зокрема, підвищену увагу міжнародної спільноти до подій в Україні. Ми впевнені, що лише разом ми досягнемо перемоги та рівності.", - зазначили в громадській організації.