У КМДА заявили, що не погоджували проведення "Маршу рівності" у метро
У Київській міській адміністрації заявили, що не погоджували проведення "Маршу рівності" у столичному метро. Із міркувань безпеки організаторів просять обрати іншу локацію
Про це повідомляє КМДА.
У міській адміністрації зазначили, що в разі проведення маршу, відповідальність за дотримання всіх заходів безпеки покладається на організаторів.
Крім того, заяви, які поширюють деякі telegram-канали, про нібито зупинку руху метро на час проведення "Маршу рівності" та виділення на його організацію коштів із міського бюджету – абсолютно не відповідають дійсності і, очевидно, покликані збурити суспільство та дестабілізувати ситуацію в столиці.
Крім того, у КМДА додали, що інформація, яка шириться у соціальних мережах про нібито зупинку руху метро на час проведення "Маршу рівності" та виділення на його організацію коштів із міського бюджету - не відповідає дійсності, і покликані збурити суспільство та дестабілізувати ситуацію в столиці.
"Ми розуміємо, що правозахисні та інформаційно-роз’яснювальні заходи, спрямовані на утвердження рівності, є важливими і в умовах воєнного стану. Однак Київський метрополітен - об’єкт подвійного призначення і частина критичної інфраструктури міста, це завжди території підвищеного ризику через обмеженість простору, графік руху поїздів і великий пасажиропотік. Ми не можемо наражати на небезпеку учасників заходу та пасажирів. Тому, аби уникнути можливих провокацій, не можемо дозволити проведення "Маршу рівності" в метро", – сказав перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
У Департаменті молоді та спорту КМДА порекомендували утриматися від проведення заходів, що передбачають скупчення значної кількості людей.
Що відомо
ГО "КиївПрайд" повідомляла, що у Києві 16 червня проведуть перший від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну "Марш Рівності". Тоді організатори повідомляли, що марш відповідатиме безпековим вимогам і буде узгоджений з органами влади.
Зазначалося, що через безпекову ситуацію до "Маршу Рівності" зможуть приєднатись не більше 500 людей, зокрема представники ЛГБТК+, правозахисних організацій, активісти й волонтери.
- Востаннє "Марш Рівності" в Україні відбувся у вересні 2021 року. Тоді організатори заявили, що він пройшов спокійно і без провокацій.
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