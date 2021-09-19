Десятий Прайд у Києві "пройшов спокійно"

Про це інформує Еспресо.TV.

"Це вже десятий прайд, він пройшов успішно, він пройшов спокійно", - заявила директорка громадської організації "КиївПрайд" Лені Емсон.



"Провокацій, крім жінки, яка лягла на дорозі і намагалася перешкодити проходженню колони, не було", - наводить її слова BBC Україна.



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Організатори маршу також подякували поліції за "можливість провести безпечний марш".



Противники ЛГБТ- руху стверджують, що ГО "КиївПрайд" нібито повністю фінансується з-за кордону - іноземними посольствами й міжнародними благодійними фондами.





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