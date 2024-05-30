Уперше за час повномасштабної війни в Києві відбудеться "Марш Рівності"

Про це повідомила ГО "КиївПрайд", передає "Детектор медіа".

Захід запланований на 16 червня, а місцем його проведення стане київське метро.

За словами організаторів, марш відповідатиме безпековим вимогам і буде узгоджений з органами влади. Зазначається, що через безпекову ситуацію до "Маршу Рівності" зможуть приєднатись не більше 500 людей, зокрема представники ЛГБТК+, правозахисних організацій, активісти й волонтери.

"В Україні прайд — це майданчик для боротьби за права людини, а в умовах великої війни — це можливість надати Україні видимості у світі та залучити додаткову допомогу для тих, хто боронить нашу незалежність", - зауважують організатори "КиївПрайду 2024".

Водночас громадська організація створить благодійний освітній фестиваль "КиївПрайд", у межах якого можна відвідати лекції, дискусії, креативні майстерні, ярмарку українських брендів, психологічні консультації та майстер-класи.