Уперше за час повномасштабної війни в Києві відбудеться "Марш Рівності"
У Києві 16 червня проведуть перший від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну "Марш Рівності". З огляду на безпекову ситуацію він відбудеться у столичному метро
Про це повідомила ГО "КиївПрайд", передає "Детектор медіа".
Захід запланований на 16 червня, а місцем його проведення стане київське метро.
За словами організаторів, марш відповідатиме безпековим вимогам і буде узгоджений з органами влади. Зазначається, що через безпекову ситуацію до "Маршу Рівності" зможуть приєднатись не більше 500 людей, зокрема представники ЛГБТК+, правозахисних організацій, активісти й волонтери.
"В Україні прайд — це майданчик для боротьби за права людини, а в умовах великої війни — це можливість надати Україні видимості у світі та залучити додаткову допомогу для тих, хто боронить нашу незалежність", - зауважують організатори "КиївПрайду 2024".
Водночас громадська організація створить благодійний освітній фестиваль "КиївПрайд", у межах якого можна відвідати лекції, дискусії, креативні майстерні, ярмарку українських брендів, психологічні консультації та майстер-класи.
- Востаннє "Марш Рівності" в Україні відбувся у вересні 2021 року. Тоді організатори заявили, що він пройшов спокійно і без провокацій.
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