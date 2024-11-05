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Написав гімн для ПВК Вагнер: у Вінниці судитимуть автора пропагандистських пісень

Ольга Бабишена
5 листопада, 2024 вiвторок
02:45
Кримінал у Вінниці судитимуть автора пропагандистських пісень

У Вінниці за обвинуваченнями у колабораціонізмі та глорифікації ворога судитимуть автора пропагандистських пісень, серед яких гімн для ПВК Вагнер

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Про це інформує Вінницька обласна прокуратура. 

Вказано, що уродженець України, є автором так званих рускомірних пісень, одна з яких стала гімном ПВК Вагнер. 

"Зі своїм пропагандистським репертуаром "артист" виступає на масових заходах, організованих владою РФ, на яких публічно називає окуповані РФ українські території "ісконо рускімі"та висловлює підтримку "СВО" в Україні.  Такі ж меседжі обвинувачений публікує на власних каналах в інтернет-платформах та соцмережах на широку аудиторію, спонукаючи людей підтримувати його наративи", - йдеться у повідомленні. 

Відтак, до суду скерували обвинувальний акт стосовно музиканта за обвинуваченнями у колабораціонізмі, глорифікації ворога, публічних закликах до агресивної війни та зміни державних меж і устрою України, поєднаних з розпалюванням національної ворожнечі (ч. 2 ст. 110, ч. 6 ст. 111-1, ст. 436, ч. 2 ст. 436-2 КК України). Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. 

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • 9 вересня у Польщі розпочався судовий процес над двома громадянами РФ, членами ПВК Вагнера. Їх звинувачують в роботі на іноземну розвідку та в участі у міжнародному збройному угрупованні. 
Теги:
Новини
Україна
Росія
Вінниця
Війна з Росією
Вагнергейт
Вінниччина
пропаганда
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