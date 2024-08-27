У Польщі двох вагнерівців судитимуть за звинуваченнями в тероризмі та роботі на розвідку РФ
У польському Кракові 9 вересня має розпочатися судовий процес над двома громадянами РФ, членами ПВК Вагнера. Їх звинувачують в роботі на іноземну розвідку та в участі у міжнародному збройному угрупованні
Про це повідомляє RMF24.
Відомо, що обвинувальний акт подав у червні цього року прокурор Малопольського відділу з боротьби з організованою злочинністю.
Відповідно до нього, двох росіян, Олексій Т. і Андрій Г., звинувачують у діяльності на користь іноземної розвідки, а також в участі в міжнародному збройному обʼєднанні, мета якого - вчинення злочинів терористичного характеру.
Зазначено, що перше судове засідання призначили на 9 вересня.
У польській прокуратурі стверджують, що фігуранти вербували в країні до військової служби найманців, забороненої міжнародним правом, - ПВК Вагнера.
"З цією метою вони розклеїли на території Кракова та Варшави щонайменше кілька сотень так званих вербувальних наліпок, які дозволяли встановити безпосередній контакт з подальшими особами, відповідальними за вербування та організацію", - розповіли в Національній прокуратурі.
Також росіян звинувачують у діяльності на користь розвідки РФ шляхом ведення гібридної війни. У матеріалі йдеться, що вони вели пропагандистську діяльність, спрямовану на дестабілізацію політичної ситуації в Польщі.
Громадян Росії затримали у Варшаві у серпні 2023 року. Їм загрожує до 10 років за ґратами.
- 14 серпня минулого року Агентство внутрішньої безпеки (ABW) Польщі затримало двох громадян РФ, які поширювали пропагандистські матеріали ПВК Вагнера в Кракові та Варшаві.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.14 Купівля 41.14Продаж 41.58
- EUR Купівля 45.81Продаж 46.45
- Актуальне
- Важливе