У Польщі двох вагнерівців судитимуть за звинуваченнями в тероризмі та роботі на розвідку РФ

Про це повідомляє RMF24.

Відомо, що обвинувальний акт подав у червні цього року прокурор Малопольського відділу з боротьби з організованою злочинністю.

Відповідно до нього, двох росіян, Олексій Т. і Андрій Г., звинувачують у діяльності на користь іноземної розвідки, а також в участі в міжнародному збройному обʼєднанні, мета якого - вчинення злочинів терористичного характеру.

Зазначено, що перше судове засідання призначили на 9 вересня.

У польській прокуратурі стверджують, що фігуранти вербували в країні до військової служби найманців, забороненої міжнародним правом, - ПВК Вагнера.

"З цією метою вони розклеїли на території Кракова та Варшави щонайменше кілька сотень так званих вербувальних наліпок, які дозволяли встановити безпосередній контакт з подальшими особами, відповідальними за вербування та організацію", - розповіли в Національній прокуратурі.

Також росіян звинувачують у діяльності на користь розвідки РФ шляхом ведення гібридної війни. У матеріалі йдеться, що вони вели пропагандистську діяльність, спрямовану на дестабілізацію політичної ситуації в Польщі.

Громадян Росії затримали у Варшаві у серпні 2023 року. Їм загрожує до 10 років за ґратами.