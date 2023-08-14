Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ У Польщі звинуватили у шпигунстві й заарештували двох росіян, які поширювали агітки ПВК Вагнера

У Польщі звинуватили у шпигунстві й заарештували двох росіян, які поширювали агітки ПВК Вагнера

14 серпня, 2023 понедiлок
15:30
Світ на фото наклейка з рекламою ПВК Вагнера у Кракові

Агентство внутрішньої безпеки (ABW) Польщі затримало двох громадян РФ, які поширювали пропагандистські матеріали ПВК Вагнера в Кракові та Варшаві

Про це міністр внутрішніх справ і адміністрації Польщі Маріуш Камінський повідомив у Twitter.

"ABW у співпраці з поліцією ідентифікували та затримали двох росіян, які поширювали пропагандистські матеріали групи Вагнера у Кракові та Варшаві. Обом висунули звинувачення, з-поміж іншого, у шпигунство, їх заарештували. Більше інформації незабаром", – написав Камінський.

  • Минулого тижня в Польщі, зокрема в місті Краків, у декількох місцях виявили наклейки із запрошенням до російської ПВК Вагнера.

Що відомо про вагнерівців у Білорусі

Після заколоту ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина, який відбувся наприкінці червня, у Кремлі повідомили про передислокацію найманців до Білорусі.

27 червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив прибуття до країни Євгена Пригожина. За його словами, вагнерівці, які прибули разом із ним, не охоронятимуть розміщену там російську тактичну ядерну зброю. Проте Лукашенко наголосив, що очікує від найманців допомоги в обороні Білорусі. Щоправда, від кого має намір оборонятися Білорусь, диктатор не уточнив.

Пізніше, 23 липня, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про бажання розміщених у його країні найманців з російської ПВК Вагнера "сходити на екскурсію" до Польщі. Після цього, того ж дня, стало відомо, що до Білорусі прибула десята колона вагнерівців, в якій щонайменше десять одиниць техніки.

25 липня, до Білорусі прибула 11-та колона вагнерівців, цього разу з бронеавтомобілями. У колоні щонайменше 29 одиниць автомобільної техніки. Також стало відомо, хто очолив вагнерівців у Білорусі.

27 липня повідомлялось, що підрозділи приватної військової компанії Вагнера шукають в Білорусі осіб, готових воювати проти Литви та Польщі. Цього ж дня Гаюн повідомив, що до Білорусі прибула 12-та за рахунком колона ПВК Вагнера, у якій нарахували щонайменше 50 одиниць техніки.

28 липня у Центрі національного спротиву попередили, що вагнерівці готують провокації на кордоні Білорусі з ЄС. Також у Білорусі зафіксували 13-ту колону найманців.

29 липня прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький повідомив, що понад 100 вагнерівців вирушили до Сувальського коридору. Також стало відомо, що Польща та Литва розглядають можливість закриття кордонів з Білоруссю через занепокоєння щодо присутності найманців російської ПВК Вагнера.  

3 серпня найманці ПВК Вагнера розташувалися у Білорусі біля кордону з Литвою, в місті Гродно. Президент країни Гітанас Науседа занепокоєний безпековою ситуацією.

4 серпня стало відомо, що Литва планує закрити два з шести прикордонних пунктів пропуску з Білоруссю, щоб зменшити ризик провокацій і загроз на кордоні.  

6 серпня на латвійсько-білоруському державному кордоні прикордонники з Білорусі допомогли чотирьом мігрантам пробратися через паркан і незаконно потрапити до сусідньої країни. У Литві назвали це провокацією. 

7 серпня в Білорусі стартували військові навчання. Полігони розташовано поруч із Сувальським коридором – ділянкою між Польщею та Литвою і Білоруссю та Калінінградською областю Росії.

8 серпня міністр оборони Польщі Маріуш Блащак задовольнив прохання командувача прикордонної служби й наказав посилити кордон із Білоруссю додатковими солдатами. Для підсилення прикордонної служби на межі з Білоруссю Польща збирається утримувати 10 тисяч військових.

12 серпня у Польщі заявили про початок операції Ryngraf. На  кордоні з білорусами розгорнуто польську військово-оперативну групу. Також стало відомо, що Варшава посилить захист польсько-білоруського кордону вертольотами й танками.

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв 14 серпня зазначив: він вважає, що ПВК Вагнера, яка перебуває в Білорусі, може провести пошук слабо контрольованих ділянок кордонів Польщі та Литви, а також виводити з ладу технічні засоби спостереження

Польща
Читайте також:
Патрульний корабель ЧР РФ "Василь Биков"
13 серпня, 2023 неділя
Росіяни кажуть, що відкрили вогонь аби зупинити суховантаж на шляху до Ізмаїла. Але інших підтверджень немає
13 серпня, 2023 неділя
Російська армія обстріляла Херсонщину: 7 людей загинули, серед них - сім'я з дітьми
Кримський міст
13 серпня, 2023 неділя
Зеленський пояснив "красномовне задимлення на Кримському мосту"
Київ
+30°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.96
    Купівля 36.96
    Продаж 37.68
  • EUR
    Купівля 40.66
    Продаж 41.67
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
14 серпня
16:11
F-16
Данія підняла в повітря два F-16 через наближення до Нідерландів російських бомбардувальників
16:02
OPINION
Богдан Данилишин
Інфляцію у липні стримувала мобілізація та міграція за кордон
15:57
Оновлено
Гіпермаркет в Одесі, зруйнований унаслідок ракетної атаки РФ
"Зруйнований вщент та відновленню не підлягає": спалений внаслідок атаки РФ гіпермаркет в Одесі заявив про закриття
15:49
ракета
У розвідці припустили ймовірність масованих ракетних обстрілів України в День Незалежності
15:37
на фото наслідки обстрілу Херсона
Армія РФ обстріляла Понятівку на Херсонщині: травмовано чоловіка
15:24
ракети Taurus
"Це як заборонити бити пенальті": посол у Німеччині розкритикував ідею обмежити дальність ракет Taurus для України
15:16
Ексклюзив
Роман Безсмертний
Конвенція Монтре допоможе витіснити російські "лапті" з Чорного моря: Безсмертний про транспортування зерна з портів України
15:09
Ексклюзив
депутат Херсонської облради Хлань
"Політика тиску централізована": у Херсонській облраді розповіли про нові варіанти примусу окупантів щодо паспортів РФ
15:04
Оновлено
обстріл Харківщини
Росіяни обстріляли Харківщину: є загиблий і поранені
15:00
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
14:56
Філіп Хрговіч
Усика примушують битися з претендентом на титул IBF
14:53
Ізраїль
Посол підтвердив, що Україна розглядає питання призупинення дії безвізу з Ізраїлем
14:39
Прем'єр-міністр Латвії Кріш’яніс Каріньш
Прем’єр-міністр Латвії Каріньш оголосив про відставку
14:18
ДБР
У військовій частині на Одещині побили військовослужбовця: ДБР почало розслідування
14:03
Фестиваль
До Дня українського кіно у Варшаві відбудеться міжнародний фестиваль "Бруківка"
14:01
OPINION
Борислав Береза
Чому українці-біженці не повертатимуться з Польщі?
13:51
Колишнього генерал-майора СБУ засудили до 12 років ув'язнення
Колишнього генерал-майора СБУ Шайтанова засудили до 12 років ув'язнення за держзраду
13:45
ООН
"Цивільні не мають бути мішенню": в ООН прокоментували російські обстріли Одеси та Херсона
13:31
Ексклюзив
Роман Костенко
Полковник СБУ Костенко про справи Червінського та Марченка: Прийде час, коли військові почнуть себе захищати
13:29
Telegram
Telegram запускає stories для усіх користувачів
13:24
білоруські та російські військові
Білорусь встановлює на кордоні з Україною станції РЕБ для протидії безпілотникам, – Центр нацспротиву
13:23
олімпіада 2024
Україна не бойкотуватиме Олімпіаду-2024, за умови допуску росіян та білорусів у нейтральному статусі, - Гутцайт
13:11
пенсійне посвідчення пенсія
Пенсійний фонд України анонсував разові грошові виплати до Дня Незалежності України
13:11
Києво-Печерська Лавра
"Духовне відновлення культурою": у Києво-Печерській лаврі відбудеться презентація програми для військових
12:50
окупанти орки
Окупанти у Сєвєродонецьку проводять "рейди" щодо громадян, які ведуть підприємницьку діяльність без реєстрації в РФ, - ОВА
12:43
Кепа Аррісабалага
"Реал" орендував у "Челсі" конкурента для Луніна
12:28
морська міна
На курорті біля узбережжя Румунії в морі вибухнула міна
12:25
"Робота велася за десятьма напрямками": влада заявила про розробку механізму реінтеграції Донеччини
12:24
СБУ оголосила підозру російському інформатору
Збирав дані про позиції української артилерії під Авдіївкою: СБУ оголосила підозру російському інформатору
12:18
Гора Етна, найактивніший вулкан Європи, Італія, 13 серпня 2023 р.
В Італії вулкан Етна почав вивергати лаву
12:07
OPINION
Олексій Голобуцький
Маніпуляція – це головний сенс буття Арестовича
12:05
рубль долар
У РФ курс рубля до євро впав до найнижчого рівня з березня 2022 року
12:02
Костянтин Жеваго
Україні не обійтися без приватних інвестицій, - Костянтин Жеваго
11:57
електроенергія
У низці областей 6 разів вимикалися ЛЕП і підстанції Укренерго: ситуація в енергосистемі станом на 14 серпня
11:55
Ексклюзив
ЗСУ
Боєць "Легіону Свободи" розповів, як ворог відступаючи затягає українських військових у пастку, щоб накрити авіацією та артилерією
11:54
Роберто Манчіні
Євро-2024: Тренер збірної Італії подав у відставку перед матчем з Україною
11:40
Сергій Наєв
Наєв назвав причину зменшення кількості ударів РФ по Чернігівщині
11:09
Очільник міноборони Китаю Лі Шанфу
Очільник міноборони Китаю Лі Шанфу цього тижня відвідає РФ і Білорусь
11:08
Окупанти обстріляли Запорізький район
Російська армія за добу обстріляла 10 областей України: є загиблі та поранені. Ситуація в регіонах
10:58
Оновлено
міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер
В Україну вперше від початку війни приїхав міністр фінансів Німеччини
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV