Нардепу Шевченку оголосили підозру у "відмиванні" понад 9 млн грн
У четвер, 16 жовтня, НАБУ і САП повідомили про підозру народному депутату Євгенію Шевченку у легалізації понад 9 млн грн, отриманих злочинним шляхом
Про це повідомляє НАБУ.
За даними слідства, нардеп заволодів коштами приватного товариства, пообіцявши його представникам сприяння в отриманні дозволу на транскордонне перевезення міндобрив. Отримавши гроші на рахунок близької особи, підозрюваний жодних дій в інтересах компанії не вчинив.
Аби приховати незаконне походження коштів, нардеп розробив схему їх легалізації.
Спочатку суму в понад 9 млн грн перерахували на рахунки юридичної компанії, що належить близькому родичу депутата, під виглядом оплати за надання правових послуг. Надалі частину цих коштів перевели на інший рахунок та витратили на придбання двох автомобілів – BMW X5 M (F95) та Mercedes-Benz G 63 AMG.
Згодом підозрюваний почав відкрито користуватися цими автівками, створюючи видимість ніби вони були придбані за законні доходи від підприємницької діяльності.
За даними Центру протидії корупції є Євгеній Шевченко. Там нагадали, що раніше він входив до фракції Слуга Народу. Згодом йому висунули підозру у держзраді. Зараз Шевченко перебуває у СІЗО.
Примітка. Згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- 8 листопада 2024 року Євгеній Шевченко закликав президента України Володимира Зеленського до прямих перемовин із РФ і висловлював готовність поїхати до Мінська, куди у 2021 році літав на зустріч із білоруським диктатором Олександром Лукашенком.
- 14 листопада 2024 року Шевченку оголосили підозру в державній зраді. За даними слідства, Шевченко у своїх виступах та інтерв’ю систематично публічно поширював російські наративи. Крім того, "розміщував у соцмережах висловлювання, спрямовані на шкоду інформаційній безпеці України".
