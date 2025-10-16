Нардепу Шевченку оголосили підозру у "відмиванні" понад 9 млн грн

Про це повідомляє НАБУ.

За даними слідства, нардеп заволодів коштами приватного товариства, пообіцявши його представникам сприяння в отриманні дозволу на транскордонне перевезення міндобрив. Отримавши гроші на рахунок близької особи, підозрюваний жодних дій в інтересах компанії не вчинив.

Аби приховати незаконне походження коштів, нардеп розробив схему їх легалізації.

Спочатку суму в понад 9 млн грн перерахували на рахунки юридичної компанії, що належить близькому родичу депутата, під виглядом оплати за надання правових послуг. Надалі частину цих коштів перевели на інший рахунок та витратили на придбання двох автомобілів – BMW X5 M (F95) та Mercedes-Benz G 63 AMG.

Згодом підозрюваний почав відкрито користуватися цими автівками, створюючи видимість ніби вони були придбані за законні доходи від підприємницької діяльності.

За даними Центру протидії корупції є Євгеній Шевченко. Там нагадали, що раніше він входив до фракції Слуга Народу. Згодом йому висунули підозру у держзраді. Зараз Шевченко перебуває у СІЗО.

Примітка. Згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.