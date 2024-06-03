Називав "ввічливими людьми" росіян у Криму й закликає знищити Харків: СБУ оголосила підозру прокремлівському блогеру Рожину

Про це повідомляє СБУ.

Автор виразу "ввічливі люди" для окуаційних угруповань РФ, що захоплювали Крим, наразі публічно підтримує повномасштабну російську агресію проти України, зокрема - закликає до повного знищення Харкова та його цивільної інфраструктури. Водночас Рожин підтримує продовження масованих ракетно-бомбових ударів загарбників по місту.

Встановлено, проросійський контент блогер поширює через власні акаунти у соцмережах, загальна аудиторія яких становить майже 1 млн користувачів, під псевдонімом Colonelcassad.

Відповідно до слідства, фігурант почав підтримувати РФ під час захоплення Криму - тоді чоловік проживав на півострові й заробляв фрилансингом. Згодом Рожин очолив окупаційне інтернет-видання "Голос Севастополя", яке поширює пропаганду проти України.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Рожину про підозру одразу за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України); ч. 2 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій); ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору); ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність); ст. 436 (пропаганда війни)", - резюмують у СБУ.

У 2022 році Рожин вже отримав підозру від Служби безпеки за ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.