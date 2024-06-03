Називав "ввічливими людьми" росіян у Криму й закликає знищити Харків: СБУ оголосила підозру прокремлівському блогеру Рожину
Служба безпеки України повідомила про підозру пропагандистському блогеру Борису Рожину, який вигадав означення для росіян, які захоплювали у 2014 році Крим, назвавши їх "ввічливими людьми"
Про це повідомляє СБУ.
Автор виразу "ввічливі люди" для окуаційних угруповань РФ, що захоплювали Крим, наразі публічно підтримує повномасштабну російську агресію проти України, зокрема - закликає до повного знищення Харкова та його цивільної інфраструктури. Водночас Рожин підтримує продовження масованих ракетно-бомбових ударів загарбників по місту.
Встановлено, проросійський контент блогер поширює через власні акаунти у соцмережах, загальна аудиторія яких становить майже 1 млн користувачів, під псевдонімом Colonelcassad.
Відповідно до слідства, фігурант почав підтримувати РФ під час захоплення Криму - тоді чоловік проживав на півострові й заробляв фрилансингом. Згодом Рожин очолив окупаційне інтернет-видання "Голос Севастополя", яке поширює пропаганду проти України.
"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Рожину про підозру одразу за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України); ч. 2 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій); ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору); ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність); ст. 436 (пропаганда війни)", - резюмують у СБУ.
У 2022 році Рожин вже отримав підозру від Служби безпеки за ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- 3 червня Служба безпеки України заочно повідомила про підозру очільнику російського "регіонального штабу "Юнармії" у Криму Сергію Гаврильчуку, який залучає місцевих школярів на війну РФ проти України.
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