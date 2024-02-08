У Нікополі невідомі розстріляли авто заступника мера, він загинув на місці
8 лютого невідомі розстріляли автомобіль, у якому перебував заступник мера Нікополя Дніпропетровської області. Від отриманих травм чоловік загинув
Про це повідомила пресслужба обласної прокуратури.
"За даними слідства, 8 лютого 2024 року на одній із вулиць м. Нікополя невідомі особи із невстановленої вогнепальної зброї розстріляли автомобіль, в якому перебував заступник міського голови. Внаслідок обстрілу чоловік загинув на місці", - йдеться у повідомленні.
Відкрито провадження за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).
Наразі тривають невідкладні слідчі дії з метою встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.
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