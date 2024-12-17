Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кримінал Незаконно позбавив волі 6 цивільних на Чернігівщині: правоохоронці повідомили окупанту про підозру

Незаконно позбавив волі 6 цивільних на Чернігівщині: правоохоронці повідомили окупанту про підозру

Катерина Єсікова
17 грудня, 2024 вiвторок
10:47
Кримінал

У Чернігівській області повідомили про підозру 33-річному старшому сержантові ЗС РФ, який у змові з іншими окупантами незаконно позбавив волі шістьох цивільних

Зміст

Про це повідомляє Нацполіція.

Так, воєнний злочин стався 27 лютого 2022 року в селі Старий Биків Ніжинського району, відразу після тимчасового захоплення села російськими окупаційними військами. 

Встановлено, що 33-річний окупант, мешканець Самарської області РФ, здійснював обхід домоволодінь щойно окупованого села. Бойовики мали на меті здобути відомості про військовослужбовців Збройних Сил України та осіб, що їм допомагають.

Зазначається, що, помітивши у дворі двох братів та усвідомлюючи, що перед ними цивільні, окупанти незаконно позбавили їх волі та під загрозою вбивства відвели бранців до місцевої гімназії. Пізніше окупанти доставили туди ще чотирьох мирних мешканців села: двох захопили в приватному подвір'ї біля погреба, який люди використовували як укриття, ще одного чоловіка витягли з дому, а четвертого зупинили, коли той їхав велосипедом по вулиці села.

"У подальшому, за даними слідства, фігурант разом зі спільниками вишикував у колону шістьох незаконно позбавлених волі чоловіків та, погрожуючи автоматом, повів їх до місця зупинки військової техніки окупантів на автошляху Київ – Суми. Наступного дня місцеві мешканці знайшли там усіх потерпілих убитими", - йдеться у повідомленні.

Теги:
Новини
російська армія
поліція
Чернігівщина
Війна з Росією
окуповані території
окупанти
воєнні злочини Росії
Читайте також:
Зеленський, Макрон, Трамп
Автор Антін Борковський
15 грудня, 2024 неділя
Україні може бути достатньо підтримки Парижа і Лондона, без Вашингтона, -  Безсмертний
УБД
Автор Дар'я Куркіна
16 грудня, 2024 понедiлок
Близько мільйона українців мають статус УБД, - Мінветеранів
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
  • USD 41.57
    Купівля 41.57
    Продаж 42.06
  • EUR
    Купівля 43.65
    Продаж 44.3
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
17 грудня
12:16
зима, ялинка, мороз
Наталка Діденко розповіла, коли в Україні очікувати зниження температури повітря
12:13
Ексклюзив
"Орешник" путін
США втягують Росію в гонку озброєнь, - військовий експерт Снєгирьов про заяви Путіна щодо масового виробництва "Орешника"
12:11
Адель
Бразильський суд визнав пісню Адель плагіатом і зобовʼязав Sony та Universal вилучити трек у всьому світі
12:09
Соціальна їдальня
На харчування дітей у школах уряд виділив понад 2,6 млрд грн
12:04
Грузія та США
США готують новий пакет санкцій проти влади Грузії
12:00
OPINION
блог Денис Прокопенко
Кому вигідно знову дискредитувати "Азов"
11:45
електроенергія
Унаслідок негоди є знеструмлення у 16 областях: ситуація в енергосистемі 17 грудня
11:39
Оновлено
У Москві підірвали російського генерала Кирилова та його помічника. Операцію влаштувала СБУ
11:34
Японія
Японська компанія планує розпочати виробництво пікапів в Україні, - Свириденко
11:33
Юрій Бойко прийшов на допит до СБУ
Бойко прийшов на допит до СБУ після проросійських заяв у TikTok, – ЗМІ
11:28
Кір Стармер
Британський прем'єр Стармер заявив, що його країна має намір забезпечити якомога сильнішу позицію України у 2025 році
11:27
Оновлено
нічна атака "шахедів"
РФ атакує Україну ударними БПЛА, в Києві впали уламки дронів, працювала ППО: ситуація вранці 17 грудня
11:23
На заміну МСЕК: МОЗ визначило заклади, де працюватимуть експертні команди
11:20
книги
На виплати за програмою "єКнига" менш ніж за добу зареєструвалися 10,5 тис. українців
11:13
Китай
У Китаї стратили колишнього чиновника за звинуваченням у корупції на $412 млн
11:07
У Києві покажуть сучасний балет "Ескапістіко", гроші від якого підуть на реабілітацію балетмейстера та воїна ЗСУ
11:02
відкриті дані, комп'ютер
Україна ввійшла в трійку країн-лідерів за рівнем розвитку сфери відкритих даних
11:00
PR
ігрові ноутбуки ASUS
Найкращий різдвяний подарунок: потужні ігрові ноутбуки ASUS для максимальних вражень
10:58
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Здивований заявою Сухаревського: Згурець про лазерну зброю "Тризуб"
10:56
Північна Корея
Воїни ССО за три дні ліквідували 50 військових КНДР на Курщині
10:38
Огляд
світ, міжнародний огляд
Північнокорейці зазнають втрат на Курщині та як окупанти знущалися зі священників на тимчасово захоплених територіях. Акценти світових ЗМІ 17 грудня
10:25
Японія
Японія відмовилася від обмежень на використання ядерної енергії, запроваджених через аварію на Фукусімі
10:19
Росія з КНДР
Південна Корея запровадила санкції проти Росії та КНДР за військову співпрацю
10:14
На Одещині 51-річний водій скоїв ДТП на блокпосту: серед постраждалих військовий
10:00
OPINION
Бойко знає, що він бореться за патерналістичний електорат
09:53
дрон
Росіяни зранку атакували цивільне авто в Херсоні: постраждали двоє людей
09:52
Ексклюзив
Карта бойових дій за 4-11 грудня
Росіяни зосередилися на захопленні Великої Новосілки, - начальник відділення комунікацій 48-ї окремої артилерійської бригади
09:48
США побоюються, що Туреччина готує широкомасштабний наступ на курдів у Сирії, - WSJ
09:48
оператори БпЛА
Міноборони додатково спрямувало бойовим бригадам 1,89 млрд грн на закупівлю дронів
09:41
Латвія
У Латвії оголосили перевірку боєготовності збройних сих
09:41
Нацвідбір на Євробачення-2025: стало відомо, чому Данилка нема серед кандидатів у члени журі
09:25
Марина Кальюранд
В ООН ми програємо дипломатичну війну за Україну, - депутатка Європарламенту Кальюранд
09:23
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 17 грудня: скільки просять за долар та євро в обмінниках
09:21
Росіяни агітують дітей з інтернатів на ТОТ України вступати до захоплених військових училищ, - ЦНС
09:20
армія КНДР
"Це буде ескалацією": держдеп США про можливий перетин кордону з Україною бійцями КНДР
08:52
Ексклюзив
Усі функції виконали роботи: 13-та бригада оперативного призначення НГУ "Хартія" про роботизовану операцію
08:47
Донеччина, Авдіївка, Желанне
Через руйнування на Донеччині утримувати деякі позиції ЗСУ неможливо, - ОСУВ "Хортиця"
08:42
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус
Пісторіус заявив, що Німеччина відіграватиме "певну роль" в ухваленні можливої мирної угоди між Україною та РФ
08:25
Оновлено
Купʼянськ
Армія РФ 16 грудня обстріляла Купʼянськ: кількість загиблих зросла до двох
08:18
Покровськ
У Покровську через ворожі атаки 16 грудня загинула людина
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV