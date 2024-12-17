Незаконно позбавив волі 6 цивільних на Чернігівщині: правоохоронці повідомили окупанту про підозру

Про це повідомляє Нацполіція.

Так, воєнний злочин стався 27 лютого 2022 року в селі Старий Биків Ніжинського району, відразу після тимчасового захоплення села російськими окупаційними військами.

Встановлено, що 33-річний окупант, мешканець Самарської області РФ, здійснював обхід домоволодінь щойно окупованого села. Бойовики мали на меті здобути відомості про військовослужбовців Збройних Сил України та осіб, що їм допомагають.

Зазначається, що, помітивши у дворі двох братів та усвідомлюючи, що перед ними цивільні, окупанти незаконно позбавили їх волі та під загрозою вбивства відвели бранців до місцевої гімназії. Пізніше окупанти доставили туди ще чотирьох мирних мешканців села: двох захопили в приватному подвір'ї біля погреба, який люди використовували як укриття, ще одного чоловіка витягли з дому, а четвертого зупинили, коли той їхав велосипедом по вулиці села.

"У подальшому, за даними слідства, фігурант разом зі спільниками вишикував у колону шістьох незаконно позбавлених волі чоловіків та, погрожуючи автоматом, повів їх до місця зупинки військової техніки окупантів на автошляху Київ – Суми. Наступного дня місцеві мешканці знайшли там усіх потерпілих убитими", - йдеться у повідомленні.