Незаконно виплатив підлеглим 1 млн грн: начальнику штабу військової частини на Миколаївщині оголосили підозру

Про це інформує пресслужба ДБР.

Зазначається, що посадовець з березня по липень 2022 року нарахував додаткові виплати 10 підлеглим військо службовцям, які нібито виконували бойові завдання на передовій.

"При цьому ці особи не перебували у районі проведення бойових дій, а деякі з них взагалі були відсутні на службі без поважних причин", - додає ДБР.

Посадовцю повідомили про підозру за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України - недбале ставлення військової службової особи до служби, якщо це заподіяло істотну шкоду.

Чоловіку загрожує до 8 років в'язниці. Наразі вживаються дії для відшкодування завданих збитків.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.