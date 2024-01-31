Незаконно виплатив підлеглим 1 млн грн: начальнику штабу військової частини на Миколаївщині оголосили підозру
Державне бюро розслідувань повідомило підозру начальнику штабу однієї з військових частин Миколаївської області, який незаконно виплатив підлеглим майже 1 млн гривень з держбюджету
Про це інформує пресслужба ДБР.
Зазначається, що посадовець з березня по липень 2022 року нарахував додаткові виплати 10 підлеглим військо службовцям, які нібито виконували бойові завдання на передовій.
"При цьому ці особи не перебували у районі проведення бойових дій, а деякі з них взагалі були відсутні на службі без поважних причин", - додає ДБР.
Посадовцю повідомили про підозру за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України - недбале ставлення військової службової особи до служби, якщо це заподіяло істотну шкоду.
Чоловіку загрожує до 8 років в'язниці. Наразі вживаються дії для відшкодування завданих збитків.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Також нещодавно ДБР завершило досудове розслідування щодо колишніх високопосадовців Міністерства оборони України, яких підозрюють у закупівлі неякісної амуніції для військових на понад 1,4 млрд грн.
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