Німеччина екстрадувала до України підозрюваного у виробництві та збуті психотропів

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, у 2019 році фігуранту справи повідомили про підозру у створенні та діяльності злочинної організації, виготовленні, придбанні, перевезенні та зберіганні психотропних речовин із метою збуту, а також у незаконному придбанні та зберіганні обладнання для їх виготовлення.

Після оголошення підозри чоловік утік за кордон і був оголошений у міжнародний розшук.

"У червні цього року його затримали на території Німеччини, а наприкінці жовтня — передали українським правоохоронним органам", - зазначили в ОГПУ.

Суд, за клопотанням прокуратури, обрав підозрюваному запобіжний захід — тримання під вартою.