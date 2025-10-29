Німеччина екстрадувала до України підозрюваного у виробництві та збуті психотропів
До України з Німеччини екстрадували чоловіка, який кілька років переховувався від слідства через участь у злочинній організації, що виготовляла та збувала метамфетамін у Дніпрі
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
За даними слідства, у 2019 році фігуранту справи повідомили про підозру у створенні та діяльності злочинної організації, виготовленні, придбанні, перевезенні та зберіганні психотропних речовин із метою збуту, а також у незаконному придбанні та зберіганні обладнання для їх виготовлення.
Після оголошення підозри чоловік утік за кордон і був оголошений у міжнародний розшук.
"У червні цього року його затримали на території Німеччини, а наприкінці жовтня — передали українським правоохоронним органам", - зазначили в ОГПУ.
Суд, за клопотанням прокуратури, обрав підозрюваному запобіжний захід — тримання під вартою.
- 23 жовтня правоохоронці викрили та припинили діяльність 41-річного чоловіка, який вирощував і збував канабіс на території власного будинку.
