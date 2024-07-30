Охоронця столичної поліклініки, який не відкрив укриття під час повітряної атаки, засудили на 4 роки

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Прокурор у суді довів, що охоронець КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3" під час оголошення сигналу повітряної тривоги у Києві в ніч на 1 червня 2023 не відчинив двері укриття.

"Такі його дії під час ракетного обстрілу Києва збройними силами РФ призвели до загибелі трьох осіб, серед яких 9-річна дівчинка", - кажуть в Офісі генпрокурора.

Зазначається, що обвинувачений своєї вини не визнав та у вчиненому кримінальному правопорушенні не розкаявся. Чоловік постійно змінював покази щодо обставин події та причин, через які він не відкрив укриття (не встиг, не почув сигнал тривоги, не побачив людей).

Згодом обвинувачений повідомив суду, що приміщення лікарні взагалі не обладнано укриттям і він не був зобов’язаний його відкривати.

Санкція ч. 3 ст. 135 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 8 років. Загибель малолітньої дитини відповідно до ст. 67 КК України є обставиною, що обтяжує покарання.

Його засуджено до 4 років позбавлення волі.

Що відомо про атаку на Київ 1 червня 2023 року

У ніч на 1 червня Росія здійснила черговий масований удар по столиці України з використанням балістичних ракет. Внаслідок падіння уламків збитої ракети тоді загинуло троє киянок, серед них - дитина.

"Була тривога, люди бігли в укриття. Укриття просто не відкрили та й усе. Люди стукали, і в той момент прилетіло", - розповів чоловік однієї із загиблих, киянин Ярослав.

За словами місцевих жителів, уламки впали через 10 хвилин після оголошення повітряної тривоги.

Наступного дня у межах розслідування загибелі в Києві людей, які не могли зайти до укриття поліклініки під час повітряної тривоги, оголосили підозру першому заступнику Деснянської РДА, директору медзакладу та його заступнику, а також охоронцю.

У суботу, 3 червня, Голосіївський районний суд міста Києва відправив під цілодобовий домашній арешт фігурантів справи щодо зачиненого укриття.

Зокрема директора поліклініки №3 Деснянського району, що на столичному Лісовому масиві, Олега Шугалевича й заступницю голови Деснянської районної державної адміністрації Ірину Алєксєєнко.

За версією слідства, очільник медзакладу не проконтролював роботу укриття, тож, як наслідок, 1 червня під час нічної ракетної атаки воно виявилося зачиненим й через неможливість потрапити до нього загинули дві жінки та дитина, а ще низка осіб, що також змушені були перебувати ззовні, отримали поранення.

Сам Шугалевич заперечував провину. Він наголосив, що відповідальним є охоронець, який не відчинив двері.