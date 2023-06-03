Зачинене укриття у Києві: директору поліклініки Шугалевичу й заступниці райадміністрації Алєксєєнко присудили домашній арешт, охоронця затримано на 2 місяці

Йдеться про директора поліклініки №3 Деснянського району, що на столичному Лісовому масиві, Олега Шугалевича й заступницю голови Деснянської районної державної адміністрації Ірини Алєксєєнко. Свою провину вони заперечують, розповідає судовий портал "Ґрати".

За версією слідства, очільник медзакладу не проконтролював роботу укриття, тож, як наслідок, 1 червня під час нічної ракетної атаки воно виявилося зачиненим й через неможливість потрапити до нього загинули дві жінки та дитина, а ще низка осіб, що також змушені були перебувати ззовні, отримали поранення.

Сам Шугалевич заперечує провину. За його версією, укриття працювало цілодобово та нормально.

Як наголосив директор поліклініки №3 Деснянського району, відповідальним є охоронець, який не відчинив двері.

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Окрім Шугалевича, цілодобовий домашній арешт присуджено і його заступнику з технічних питань Василю Десику. Провину той теж не визнає.

Відповідальність, зазначив Десик, лежить суто на охоронцеві.

Що стосується Алєксєєнко, то вона підозрюється у службовій недбалості та залишенні в небезпеці, що спричинила смерть людей.

Посадовиця заперечує провину. На її думку, контроль за станом укриттів не входив до її обов'язків.

Її прийшли взяти на поруки народний депутат від політичної партії "Слуга народу" Богдан Яременко та троє депутатів Київради.

Винесено судове рішення й відносно 62-річного охоронця поліклініки Вадима Мишкина. Його відправлено під варту до СІЗО на два місяці без права внесення застави, повідомляє "Суспільне".

"Він визнав свою провину: сказав, що після початку тривоги пішов відкривати двері поліклініки, аби впустити людей, але не встиг", - інформує суспільний мовник.

Голова Деснянської РДА Ратніков запропонував Кличку спільно подати у відставку

Очільник столичного Деснянського району Дмитро Ратніков відреагував на пропозицію з боку київського міського голови Віталія Кличка позбавити його повноважень до завершення розслідування.

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"Пропоную написати такі заяви разом. Ви і я. Одночасно. Спільно працюємо для киян - спільно відповідаємо перед киянами. Це буде справедливий чоловічий вчинок", - каже Ратніков в оприлюдненому ним відеозверненні.

"Бо, за Вашим словами, голови районних адміністрацій відповідають абсолютно за все, що відбувається у місті. За відкриття й закриття укриттів, за благоустрій, і за пункти незламності, і абсолютно за все. Постає логічне запитання, а за що тоді відповідає мер? Адже ми постійно бачимо Вас у закордонних відрядженнях, де Ви намагаєтеся підмінити роботу міністра закордонних справ чи навіть президента. Але насправді киянам потрібен мер", - заявив Дмитро Ратніков.

"Давайте під час війни займатися своїми прямими обов‘язками, а не політикою. Адже кияни саме цього від нас і чекають. Зараз усім нам необхідно об‘єднатися проти нашого спільного ворога та заради Перемоги", - підсумував голова Деснянської районної адміністрації Києва, чия заступниця Ірина Алєксєєнко сьогодні, 3 червня, рішенням суду відправлена під цілодобовий домашній арешт.

Трагедія 1 червня

У ніч на 1 червня Росія здійснила черговий масований удар по столиці України з використанням балістичних ракет.

Жінка загинула на вулиці в Деснянському районі Києва, коли з дитиною йшла до укриття, яке було зачинене.

"Була тривога, люди бігли в укриття. Укриття просто не відкрили та й усе. Люди стукали, і в той момент прилетіло", - розповів Суспільному чоловік загиблої, Ярослав.

За словами місцевих жителів, уламки впали через 10 хвилин після оголошення повітряної тривоги. Окрім дружини Ярослава, загинули ще двоє мирних жителів, у тому числі дитина, які також прямували до укриття.

Понад десять мешканців столиці дістали поранення різного ступеню тяжкості. Уламки впали на дитячу поліклініку та пошкодили будівлі поруч.

Свідок трагедії розповідає, що охоронець бомбосховища зачинився всередині та не впустив жінок з дітьми, які стукали до нього. За його словами, чоловік був у стані алкогольного сп’яніння.

"Осінню було таке, зимою не пам’ятаю. Це вже не перший раз, що закрито. А охоронець ще стверджував, що це рішення адміністрації. Що адміністрація дала вказівку закрити входи. Я хочу сховатися, чому мені закриті двері, я хочу жити", - сказала киянка.