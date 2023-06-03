В Україні перевірили понад 4800 укриттів, 252 були зачинені

Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко.

"Зачиненими виявилися 252 об’єкти цивільного захисту, непридатними до використання — 893. Усі порушення зафіксовані. Складені акти передані відповідальним органам для усунення недоліків", - повідомив він.

Зазначається, що понад 5300 рятувальників, поліцейських та представників місцевих органів виконавчої влади проводять ревізії бомбосховищ на території України. Такі перевірки триватимуть й надалі.