В Україні перевірили понад 4800 укриттів, 252 були зачинені
В Україні перевірили понад 4800 укриттів. 252 об'єкти були зачинені, ще 893 - непридатні до використання
Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко.
"Зачиненими виявилися 252 об’єкти цивільного захисту, непридатними до використання — 893. Усі порушення зафіксовані. Складені акти передані відповідальним органам для усунення недоліків", - повідомив він.
Зазначається, що понад 5300 рятувальників, поліцейських та представників місцевих органів виконавчої влади проводять ревізії бомбосховищ на території України. Такі перевірки триватимуть й надалі.
- Унаслідок ворожого обстрілу в ніч на 1 червня в Києві три людини загинули біля зачиненого укриття. Після цього столична влада заявила, що віднині всі сховища у місті будуть постійно відчинені.
- Того ж дня президент України Володимир Зеленський пообіцяв покарати всіх винних у трагедії. 2 червня Зеленський на Ставці доручив перевірити всі укриття в Києві й по Україні.
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