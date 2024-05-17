Організовувала псевдореферендум про приєднання Херсонщини до Росії: СБУ затримала місцеву мешканку

Про це повідомляє СБУ.

Фігуранткою є місцева мешканка тоді захопленого Бериславського району. Під час окупації жінка запропонувала росіянам свою допомогу.

Ворог призначив її до "виборчкому" на території громади. Працюючи на окупанта, затримана займалась підготовкою до фейкового референдуму щодо "приєднання" Херсонської області до Росії.

Так, підозрювана готувала перелік місцевих, а потім обходила двори й агітувала українців "голосувати" на користь Москви. Під час таких "рейдів" жінка брала бюлетені та з погрозами погрозами закликала односельчан поставити в них "потрібні відмітки".

Якщо ж люди відмовлялися це зробити - жінка "натякала", що потім прийде у супроводі озброєних росіян.

Після того, як ЗСУ звільнили правобережжя Херсонщини, жінка тривалий час переховувалась від правосуддя.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, вчинена за попередньою змовою групою осіб)", - резюмують у СБУ.

Наразі фігурантка перебуває під вартою, їй загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.