Передавав ворогу дані про переправлення на фронт "леопардів" і "бредлі": посадовця Укрзалізниці підозрюють у держзраді
СБУ затримала і оголосила підозру посадовцю Укрзалізниці, який передавав російським спецслужбам інформацію про переправлення військових ешелонів ЗСУ на Дніпропетровщині
Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки.
Зазначається, що за вказівкою ворога посадовець однієї із вузлових станцій Укрзалізниці збирав інформацію про залізничні маршрути, якими переправляють військову техніку Збройних Сил України.
Крім того, фігуранта цікавили розвіддані про кількість і тип озброєння, яке доставляють залізним сполученням.
Для цього чоловік фіксував місце і час проходження військових ешелонів, а також намагався дізнатися про їхній маршрут із зупинками та пунктами призначення. Насамперед зловмисник намагався отримати максимум інформації щодо переправлення на фронт бойових машин "Бредлі" та танків "Леопард".
За даними СБУ, розвідінформація потрібна була окупантам для підготовки повітряних ударів по залізничних об’єктах регіону. Таким чином загарбники сподівались порушити логістику постачання озброєння та боєприпасів для ЗСУ.
Як встановило розслідування, фігурант був дистанційно завербований ФСБ влітку 2023 року. У поле зору російської спецслужби він потрапив через свою деструктивну активність у прокремлівських телеграм-каналах, де схвалював збройну агресію РФ.
Фото: СБУ
Для комунікації з ФСБ агент використовував анонімний чат у популярному месенджері.
Під час обшуків за місцем проживання підозрюваного вилучено мобільні телефони, які він використовував у розвідувально-підривній діяльності на користь РФ.
Фото: СБУ
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.
Наразі він перебуває під вартою. Чоловіку загрожує довічне ув’язнення.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Цього ж дня Державне бюро розслідувань спільно зі Службою безпеки повідомили про нову підозру колишньому заступнику міністра оборони України та ще двом експосадовцям відомства у розтраті майже 950 млн грн держкоштів на закупівлі бронежилетів для ЗСУ.
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