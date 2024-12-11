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Передавав ворогу координати артпозицій ЗСУ під Слов’янськом: місцевого жителя підозрюють у держзраді

Світлана Кравченко
11 грудня, 2024 середа
10:16
Кримінал

Служба безпеки оголосила підозру жителю Слов'янська Донецької області, який шпигував за пунктами дислокації та переміщеннями Сил оборони України для наведення по них ворожі удари

Зміст

Про це інформує пресцентр СБУ.

За даними слідства, фігурантом виявився 39-річний місцевий безробітний, якого російська спецслужба завербувала через соцмережі.

Основним його завданням було з’ясувати позиції ствольної та реактивної артилерії ЗСУ, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи окупантів на Слов’янському напрямку. Також ворога цікавили координати українських блокпостів на ключових автошляхах регіону.

Щоб зібрати розвіддані, агент об’їжджав місцевість, де приховано фіксував локації українських оборонців, а потім звітував окупантам. Зв’язок з російським ГРУ він здійснював через так званого зв’язкового. Ним виявився колишній мешканець Лимана, який після тимчасового захоплення міста приєднався до окупаційних угруповань РФ і наразі воює на східному фронті.

Після ворожих обстрілів агент мав провести дорозвідку в районах можливих "прильотів" і скоригувати повторні атаки по регіону. Співробітники СБУ затримали зрадника на спробі передачі розвідданих агресору.

Під час обшуку у затриманого вилучили мобільний телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь кремля.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • Нещодавно за матеріалами СБУ 15 років ув'язнення отримала 66-річна жителька Слов'янська, яка шпигувала за оборонцями та закликала вбивати українських полонених.
Теги:
Новини
СБУ
військові
ЗСУ
Донеччина
державна зрада
Слов'янськ
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