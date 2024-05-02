Під виглядом волонтера ошукав одеситку на мільйон гривень: студенту загрожує 5 років ув'язнення за шахрайство

Про це повідомили в Нацполіції.

Зазначається, що до правоохоронців звернулася 45-річна одеситка, яка втратила на війні рідну людину й вирішила фінансово підтримати військових через волонтерів, проте натрапила на шахрая.

Поліціянти встановили, що жінка знайшла в інтернеті сторінку, підроблену під акаунт відомого в країні благодійника. На скриншотах, поширених поліцією, видно, що зловмисник прикидався волонтером Денисом Федьком.

На фейковій сторінці розміщувалися пости про збір грошей нібито на придбання тепловізорів, медикаментів, автомобілів, шин, пального, дронів, антен, зарядних станцій, маскувальних сіток та інших речей, необхідних ЗСУ на передовій.

Далі псевдоволонтер у приватному листуванні через месенджер надавав одеситці перелік речей, на які нібито збирав гроші, і вказував потрібну для їх придбання суму. Протягом двох тижнів жінка перерахувала на вказані онлайн-рахунки трохи більш як мільйон гривень. Гроші фігурант переводив у готівку та витрачав на власні потреби.

Одеситка зрозуміла, що її ошукали, коли випадково побачила справжню сторінку благодійника, яка відрізнялася від фішингової лише однією крапкою в адресі.



За даними слідства, зловмисником виявився 23-річний студент полтавського вишу. В орендованому ним помешканні у Києві та за його місцем проживання у Полтавській області провели обшуки й вилучили речові докази щодо його протиправної діяльності.

Слідчі повідомили хлопцеві про підозру у незаконному заволодінні чужим майном шляхом обману, тобто шахрайстві, зокрема вчиненому повторно, в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілій. За це йому загрожує штраф від 68 до 136 тисяч гривень або до 5 років позбавлення волі. Наразі підозрюваному готуються обрати запобіжний захід.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.