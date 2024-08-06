Підпалював автівки ЗСУ на Вінниччині на замовлення росіян: СБУ оголосила підозру іноземцю

Про це інформує пресцентр СБУ.

Зазначається, що найбільше росіян цікавили службові автомобілі ЗСУ, які були залучені на фронті, а зараз проходять техобслуговування в обласному центрі. Для виконання ворожого завдання російська спецслужба відправила в Україну свого агента із сусідньої країни.

За даними слідства, за гроші від ФСБ іноземець погодився підпалювати позашляховики українських захисників на території Вінниці.

Після прибуття до міста він оселився у свого місцевого знайомого, а потім самостійно відправився на пошуки військових авто. Щоб їх знайти, фігурант вночі прибув на СТО, де знаходився позашляховик українських захисників.

Спочатку чоловік сфотографував потенційну ціль для свого російського куратора, а потім за інструкцією ФСБ придбав дві каністри з бензином та у визначений час підпалив військовий автомобіль.

Щоб отримати додаткову так звану оплату від окупантів, фігурант знімав загоряння на камеру власного телефону. Це відео спецслужба РФ планувала використати у проведенні ІПСО, спрямованих на розхитування внутрішньої обстановки в прикордонному регіоні.

Після вчинення злочину російський агент мав продовжити серію підпалів на території обласного центру. Співробітники СБУ затримали зловмисника і вилучили у нього саморобну запалювальну суміш, мобільні телефони та банківські картки із доказами співпраці з агресором.

Слідчі повідомили іноземцю про підозру за статтею про перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань. Йому загрожує до 8 років тюрми.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.