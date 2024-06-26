Підтримав вторгнення в Україну, поширював пропаганду: російському режисеру Шахназарову оголосили підозру
Російському кінорежисеру Карену Шахназарову заочно повідомили про підозру - він виправдовував вторгнення РФ в Україну, а також поширював лозунги й наративи Кремля
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
У повідомленні не вказали ім’я фігуранта, проте фото свідчить про Шахназарова.
Відповідно до матеріалів слідства, відомий російський кінорежисер, користуючись популярністю та авторитетом у медіа й можливістю формувати суспільну думку, систематично висловлював свою позицію, підтримуючи Росію. Зокрема, в інтерв’ю пропагандистським ЗМІ фігурант озвучував проросійські наративи й лозунги.
Також у YouTube 18 вересня 2023 року було опубліковане відео, де режисер коментував тему суверенітету України та інтересів держави-агресора.
"У розмові з російським блогером у Москві підозрюваний поширив інформацію, спрямовану на реалізацію російської державної інформаційної політики щодо підтримки так званої спеціальної воєнної операції і виправдовування збройної агресії РФ проти України. При цьому "діяч культури" усвідомлював, що матеріали будуть доступні для широкої аудиторії", - зазначають в Офісі генпрокурора.
Кінорежисеру інкримінували виправдовування збройної агресії РФ проти України (ч. 3 ст. 436-2 КК України).
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- 21 червня Служба безпеки України звинуватила російського актора Віталія Гогунського, відомого за роллю Кузі у телесеріалі "Універ", у пропаганді війни РФ проти України, йому загрожує до 12 років позбавлення волі.
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