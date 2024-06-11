Після 2022 року: доньку ексмера Полтави, PR-компанія якої працювала на "Єдину Росію", затримала СБУ
Служба безпеки України затримала в Києві доньку колишнього мера Полтави, який нині засуджений за масштабну корупцію. Вона співпрацювала з РФ під час російських "виборів" 2022 та 2023 років
Про це повідомляють пресслужба СБУ та Офісу генпрокурора.
За даними слідства, фігурантка володіє у Санкт-Петербурзі рекламним агентством, яке брало участь в PR-кампанії пропутінської партії "Єдина Росія".
Напередодні "Єдиного дня голосування" жінка розпорядилася задіяти сотні рекламних стендів та бордів своєї фірми для поширення прокремлівської агітації.
Фото: Служба безпеки України
"Проживаючи в Києві, колаборантка дистанційно управляла рекламним бізнесом в Росії й отримувала від нього мільйонні дивіденди. Так, у період співпраці з "виборчим штабом" партії Кремля, фігурантка отримала прибуток у понад 35 млн російських рублів", - повідомляють правоохоронці.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).
Фото: Служба безпеки України
Підозрюваній обрано запобіжний захід – тримання під вартою без визначення розміру застави.
Крім того, за матеріалами СБУ, на все майно затриманої накладено арешт на загальну суму понад 270 млн грн.
Серед заблокованих активів – 3 квартири в Києві, мінівен та частки в статутних капіталах двох українських компаній.
Наразі зловмисниця під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми.
Фото: Офіс генпрокурора
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- 11 червня повідомлялось, що колишньому заступнику мера Куп'янська оголосили підозру у державній зраді та колабораційної діяльності. Йому загрожує довічне ув'язнення.
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