Після 2022 року: доньку ексмера Полтави, PR-компанія якої працювала на "Єдину Росію", затримала СБУ

Про це повідомляють пресслужба СБУ та Офісу генпрокурора.

За даними слідства, фігурантка володіє у Санкт-Петербурзі рекламним агентством, яке брало участь в PR-кампанії пропутінської партії "Єдина Росія".

Напередодні "Єдиного дня голосування" жінка розпорядилася задіяти сотні рекламних стендів та бордів своєї фірми для поширення прокремлівської агітації.

Фото: Служба безпеки України

"Проживаючи в Києві, колаборантка дистанційно управляла рекламним бізнесом в Росії й отримувала від нього мільйонні дивіденди. Так, у період співпраці з "виборчим штабом" партії Кремля, фігурантка отримала прибуток у понад 35 млн російських рублів", - повідомляють правоохоронці.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Фото: Служба безпеки України

Підозрюваній обрано запобіжний захід – тримання під вартою без визначення розміру застави.

Крім того, за матеріалами СБУ, на все майно затриманої накладено арешт на загальну суму понад 270 млн грн.

Серед заблокованих активів – 3 квартири в Києві, мінівен та частки в статутних капіталах двох українських компаній.

Наразі зловмисниця під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми.

Фото: Офіс генпрокурора

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.