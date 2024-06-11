СБУ підозрює колишнього заступника мера Куп'янська у держзраді

Про це повідомив речник СБУ Харківщини Владислав Абдула.

За даними слідства, у червні 2022 року посадовець добровільно погодився виконувати обов'язки заступника голови "окупаційної адміністрації Куп'янського району".

Чоловік узгоджував з представниками збройних сил РФ пересування громадян окупованими територіями Куп’янського району, зазначив Владислав Абдула.

До того ж він контролював роботу пунктів видачі місцевому населенню одноразової грошової допомоги у сумі 10 тисяч російських рублів. Водночас за виконання своїх обов’язків чоловік отримував 140 тис. російських рублів на місяць.

"Напередодні деокупації зрадник разом з російськими військами втік з Куп'янська і наразі переховується на непідконтрольній території України", - йдеться в повідомленні.

Чоловіку заочно повідомили про підозру за двома статтями кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

За такі злочини йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.