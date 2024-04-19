Планували передати технологічні розробки у сфері енергетики: на Харківщині затримали пособників окупантів
На Харківщині затримали агентурну мережу, яка збирала для ворога схеми й креслення, необхідні окупантам для будівництва та експлуатації об'єктів генерації
Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.
"За даними слідства, підозрювані під кураторством РФ збирали схеми, креслення та інструкції з виробництва парових турбін, а також комплектуючих до них зі стратегічно важливого підприємства на Харківщині", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що організатором агентурної мережі виявився харківський підприємець, він залучив до злочинної діяльності інших осіб, серед яких очільник конструкторського бюро та заступник керівника цеху промислового підприємства.
Отримані документи вони мали оцифрувати й передати ворогу в електронному вигляді.
"Ці дані необхідні державі-агресору для будівництва та експлуатації ГЕС, АЕС, ТЕС, завдяки яким здійснюється видобуток електричної енергії. Вона необхідна для безперебійного функціонування військово-промислового комплексу російської федерації. В умовах повномасштабного вторгнення в Україну це надало б можливість збільшувати та розвивати потужності РФ для виготовлення зброї, боєприпасів, вибухових речовин, інших засобів масового ураження, а також для ремонту та будівництва військової техніки, засобів радіоелектронної боротьби, безпілотних літальних апаратів", - розповіли у прокуратурі.
У організатора агентурної мережі правоохоронці виявили валюти на понад 5 млн у гривневому еквіваленті, яку він, імовірно, отримав від ворога за співпрацю.
Пособникам окупантів оголосили підозру в держзраді й узяли під варту без права внесення застави.
Примітка: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Раніше СБУ оголосила підозру чоловіку, який наводив російські ракети та безпілотники на Дніпро.
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