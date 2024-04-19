Планували передати технологічні розробки у сфері енергетики: на Харківщині затримали пособників окупантів

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

"За даними слідства, підозрювані під кураторством РФ збирали схеми, креслення та інструкції з виробництва парових турбін, а також комплектуючих до них зі стратегічно важливого підприємства на Харківщині", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що організатором агентурної мережі виявився харківський підприємець, він залучив до злочинної діяльності інших осіб, серед яких очільник конструкторського бюро та заступник керівника цеху промислового підприємства.

Отримані документи вони мали оцифрувати й передати ворогу в електронному вигляді.

"Ці дані необхідні державі-агресору для будівництва та експлуатації ГЕС, АЕС, ТЕС, завдяки яким здійснюється видобуток електричної енергії. Вона необхідна для безперебійного функціонування військово-промислового комплексу російської федерації. В умовах повномасштабного вторгнення в Україну це надало б можливість збільшувати та розвивати потужності РФ для виготовлення зброї, боєприпасів, вибухових речовин, інших засобів масового ураження, а також для ремонту та будівництва військової техніки, засобів радіоелектронної боротьби, безпілотних літальних апаратів", - розповіли у прокуратурі.

У організатора агентурної мережі правоохоронці виявили валюти на понад 5 млн у гривневому еквіваленті, яку він, імовірно, отримав від ворога за співпрацю.

Пособникам окупантів оголосили підозру в держзраді й узяли під варту без права внесення застави.

Примітка: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.