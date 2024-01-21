Погрози журналісту Ніколову: поліція встановила особи п'ятьох зловмисників

Про це повідомила поліція Києва.

За даними слідства, до вчинення правопорушення причетні жителі Київської, Житомирської та Черкаської областей.

Працівники поліції столиці встановили учасників події та провели з ними ряд слідчих дій. Також у помешканнях фігурантів провели обшуки та вилучили мобільні телефони, на які здійснювався запис правопорушення.

Поліція встановила, що 15 січня зловмисники приїхали до Києва й прийшли до будинку, де мешкає Ніколов. Вони обклеїли його двері листівками та вимагали, щоб чоловік вийшов до них. Свої дії зловмисники фіксували на власні мобільні телефони.

"У рамках досудового розслідування правоохоронці здійснюють комплекс слідчих та оперативних заходів для проведення всебічного та неупередженого розслідування", - резюмували поліціянти.

Провокація проти Юрія Ніколова: що відомо

Увечері 14 січня невідомі особи намагалися вдертися до квартири журналіста-розслідувача Юрія Ніколова, співзасновника й редактора "Наших грошей". У квартирі в цей час перебувала мати журналіста. Вона розповіла, що якісь особи вимагали відчинити двері, гучно лаялися й вимагали, щоб Ніколов "ішов служити" та обклеїли двері квартири образливими написами, зокрема назвали його "Зрадником".

"Детектор медіа" звернув увагу на те, що за 15 хвилин після нападу на квартиру журналіста телеграм-канал "Карточный Офис" опублікував пост. У ньому стверджувалося, нібито невідомі - це військові, які "приїхали з нуля на ротацію, щоб передати повістку журналісту". Також провокативні пости про Ніколова опублікували майже одночасно ще два анонімні телеграм-канали - "Вертикаль" і "Джокер".

"Я навіть не знаю, якому дегенерату спала на думку така ідея залякувати журналіста. Рік тому Резніков просив СБУ відкрити справу про підрив обороноздатності за мою статтю про корупцію на військових закупівлях. В усіх інтерв’ю всередині України й закордонним ЗМІ я постійно говорив, що під час вторгнення це був єдиний випадок тиску. Зрештою Резнікова звільнили, а мене не посадили. Але, як я бачу, хтось вирішив змінити цей розклад", – написав Ніколов, додавши, що не припинить роботи з викриття корупції.

Поліція Києва тоді почала перевірку за фактом погроз журналісту.

Пізніше директорка Інституту масової інформації Оксана Романюк заявила, що цілеспрямоване полювання на медіа неприпустиме в демократичній країні.