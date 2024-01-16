Цілеспрямоване полювання на медіа: ІМІ вимагає реакції влади на погрози журналісту Ніколову та ситуацію з командою Bihus.Info

Про це повідомив ІМІ.

"Якщо сьогодні до вечора не буде жорсткої реакції влади на системний тиск на журналістів, буде дуже і дуже погано для України як для демократичної держави. Вчора – атака на розслідувача NGL Юрія Ніколова, сьогодні – на Bihus.Info. До того був системний тиск на "Детектор медіа" і Севгіль Мусаєву, "Бабель" та інші медіа", - сказала директорка ІМІ.

За її словами, таке цілеспрямоване полювання на медіа, прихований запис відео та стеження не є припустимі в демократичній країні.

"І мені дуже шкода спостерігати приклади, які нагадують часи Януковича. І яким у 2024 році точно не місце", - додала директорка ІМІ.