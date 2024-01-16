Цілеспрямоване полювання на медіа: ІМІ вимагає реакції влади на погрози журналісту Ніколову та ситуацію з командою Bihus.Info
Директорка Інституту масової інформації Оксана Романюк заявила, що цілеспрямоване полювання на медіа неприпустиме в демократичній країні
Про це повідомив ІМІ.
"Якщо сьогодні до вечора не буде жорсткої реакції влади на системний тиск на журналістів, буде дуже і дуже погано для України як для демократичної держави. Вчора – атака на розслідувача NGL Юрія Ніколова, сьогодні – на Bihus.Info. До того був системний тиск на "Детектор медіа" і Севгіль Мусаєву, "Бабель" та інші медіа", - сказала директорка ІМІ.
За її словами, таке цілеспрямоване полювання на медіа, прихований запис відео та стеження не є припустимі в демократичній країні.
"І мені дуже шкода спостерігати приклади, які нагадують часи Януковича. І яким у 2024 році точно не місце", - додала директорка ІМІ.
- 15 січня журналіст-розслідувач Юрій Ніколов заявив про залякування. До його квартири 14 січня намагалися потрапити невідомі: вони налякали його матір та сусідів, а на дверях залишили наліпки з написами "ухилянт" і "зрадник".
- 16 січня в мережу злили відео, на якому працівники Bihus.Info вживали наркотики на новорічному корпоративі. Засновник проєкту Денис Бігус заявив, що звільнив їх.
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