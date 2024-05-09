Полював на системи ППО та позиції Сил оборони: СБУ затримала рецидивіста з Харкова

Про це пише пресцентр СБУ.

Зазначається, що підозрюваним виявився 45-річний рецидивіст, який раніше відбував покарання за крадіжки та нанесення тяжких тілесних ушкоджень, які призвели до загибелі потерпілого.

Чоловік намагався встановити місця, де базується важке озброєння ЗСУ, а також дізнатися місцезнаходження мобільних вогневих груп ППО, які збивають на ворожі дрони у прикордонних районах області.

"Під виглядом пересічного громадянина він обходив прикордонну місцевість, де відслідковував розташування оборонних ліній та вогневих позицій ЗСУ. Повертаючись додому, фігурант позначав зафіксовані координати на картах Google для підготовки звіту російській спецслужбі", - йдеться у повідомленні.

Слідчі Служби безпеки повідомили харківянину про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості). Йому загрожує до 8 років тюрми.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Служба безпеки затримала агентурну групу російської ФСБ, яка готувала масовані авіаудари по Україні напередодні Великодня. Учасникам загрожує довічне ув'язнення.



