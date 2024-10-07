Понад 1 млрд грн збитків бюджету: поліція обшукала будівельну компанію, що працює на держоб'єктах

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у фейсбук.

Компанію, що працює на державних інфраструктурних об’єктах, підозрюють у порушенні тендерних процедур та самовільному встановленні цін на вартість робіт у різних областях України.

Слідство встановило, що посадовці компанії шляхом "штучної" націнки в ланцюгу постачання товарно-матеріальних цінностей незаконно збільшили вартість товарів, внесли недостовірні відомості до актів виконаних робіт, чим спричинили збитки державному бюджету в особливо великих розмірах — на суму понад мільярд гривень.

Невідкладні обшуки за місцями роботи та проживання службовців цієї компанії були проведені у зв’язку з отриманням оперативної інформації про те, що документи, які свідчать про злочинну діяльність, найближчим часом можуть бути знищені, кажуть у поліції.

В ході обшуків вилучені документи, а також цифрові носії з корисною для слідства інформацією. Призначено ряд будівельно-технічних експертиз з метою встановлення реальної вартості матеріалів, робіт та послуг, наданих цим суб’єктом господарювання.

У Нацполіції зауважили, що діяльність підприємства не заблокована, воно продовжує функціонувати у штатному режимі.

Розслідування інших фактів заволодіння бюджетними коштами при здійсненні ремонтних та будівельних робіт на держоб’єктах триває за провадженням за ч. 5 ст. 190 КК України (Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою) та ч. 3 ст. 209 КК України (Легалізація майна, одержаного злочинним шляхом організованою групою в особливо великих розмірах).