Понад 1 млрд грн збитків бюджету: поліція обшукала будівельну компанію, що працює на держоб'єктах
Нацполіція провела невідкладні обшуки у будівельній компанії, яка працює на інфраструктурних держоб'єктах і підозрюється у спричиненні збитків бюджету на понад мільярд гривень
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у фейсбук.
Компанію, що працює на державних інфраструктурних об’єктах, підозрюють у порушенні тендерних процедур та самовільному встановленні цін на вартість робіт у різних областях України.
Слідство встановило, що посадовці компанії шляхом "штучної" націнки в ланцюгу постачання товарно-матеріальних цінностей незаконно збільшили вартість товарів, внесли недостовірні відомості до актів виконаних робіт, чим спричинили збитки державному бюджету в особливо великих розмірах — на суму понад мільярд гривень.
Невідкладні обшуки за місцями роботи та проживання службовців цієї компанії були проведені у зв’язку з отриманням оперативної інформації про те, що документи, які свідчать про злочинну діяльність, найближчим часом можуть бути знищені, кажуть у поліції.
В ході обшуків вилучені документи, а також цифрові носії з корисною для слідства інформацією. Призначено ряд будівельно-технічних експертиз з метою встановлення реальної вартості матеріалів, робіт та послуг, наданих цим суб’єктом господарювання.
У Нацполіції зауважили, що діяльність підприємства не заблокована, воно продовжує функціонувати у штатному режимі.
Розслідування інших фактів заволодіння бюджетними коштами при здійсненні ремонтних та будівельних робіт на держоб’єктах триває за провадженням за ч. 5 ст. 190 КК України (Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою) та ч. 3 ст. 209 КК України (Легалізація майна, одержаного злочинним шляхом організованою групою в особливо великих розмірах).
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