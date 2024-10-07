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Купив Starlink за завищеною ціною: у Дніпрі посадовця міськради підозрюють у розтраті 1,8 млн грн

Ксенія Золотова
7 жовтня, 2024 понедiлок
19:07
Кримінал Інтернет-термінал SpaceX Starlink

Бюро економічної безпеки України оголосило про підозру посадовцю комунального підприємства Дніпровської міської ради, який в рамках посилення обороноздатності міста закупив Starlink за завищеними цінами

Зміст

Про це повідомляє Нацполіція.

Кіберполіцейські Дніпропетровщини спільно з детективами БЕБ та СБУ викрили у розтраті бюджетних коштів заступника директора одного з комунальних підприємств Дніпровської міськради.

Фігурант, на виконання підприємством "Програми щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра 2022-2026 роки", закупив обладнання для забезпечення безперебійного зв’язку за завищеними цінами. Після Starlink були передані на потреби шкіл області.

Правоохоронці встановили, що дії посадовця завдали державному бюджету збитків у розмірі 1,8 млн грн.

Детективи БЕБ повідомили фігуранту про підозру за ч. 5 ст. 191 ((Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) КК України.

Йому загрожує до 12 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. До суду направлене клопотання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

  • Олександра Свищо обвинувачували в розтраті коштів через закупівлю електроенергії для Львівелектротрансу поза тендерами, що спричинило розтрату бюджетних коштів на суму майже 969 тис. грн.


 

Теги:
Україна
Дніпро
Війна з Росією
Starlink
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