Посадовця Міноборони підозрюють в отриманні $1,3 млн хабаря за будівництво житла для військових у Києві

Про це інформує САП.

За даними досудового розслідування, т.в.о. начальника управління мав забезпечити перемогу в конкурсі на забудову земельної ділянки у Святошинському районі столиці наперед визначеного учасника за грошову винагороду в розмірі 1,3 млн доларів. Для цього він скористався службовим становищем та залучив інших осіб.

Щоб уникнути викриття посадовець Міноборони вигадав схему, за якою кошти мали передаватись трьома траншами через банківські сейфові скриньки:

100 тис. доларів США – для початку конкурсу;

400 тис. доларів США – для підписання договору на будівництво;

800 тис. доларів США – після завершення першої черги будівництва.

"Після оголошення про початок конкурсу директор товариства попросив зменшити загальну суму неправомірної вигоди до 1 млн доларів США та погодився одразу надати першу частину обумовлених коштів. Пособників службовця Міноборони України викрито на початку червня цього року одразу після одержання ними частини коштів", - йдеться у повідомленні.

САП та НАБУ зібрали доказову базу для оголошення начальнику одного із Центральних територіальних управлінь Міноборони України підозри у проханні та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі за будівництво житла для військовослужбовців та членів їх сімей на земельній ділянці, відведеній Центральному територіальному управлінню. Його дії кваліфікували за ч. 4 ст. 368 КК України.

Слідство триває.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.